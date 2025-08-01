Mobilitat
A Tarragona aposten per un sistema bluetooth per controlar els càrrega i descàrrega
El sistema proposat pel govern detectaria automàticament els vehicles. L’AMT passaria a controlar aquestes zones
El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona aposta per un sistema bluetooth per a controlar les zones de càrrega i descàrrega. Segons ha pogut saber el Diari Més, l’executiu treballa amb un mecanisme que detectaria automàticament els vehicles i enviaria una alerta als dispositius dels seus propietaris a l’hora d’aparcar. Mitjançant una aplicació, els treballadors o usuaris de la zona podrien saber quant temps tenen disponible, amb un màxim que sempre serà de trenta minuts.
Així ho va fer saber el govern als grups municipals aquesta setmana durant la comissió d’estudi de l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics. En ser una proposta inicial i no definitiva, des de l’executiu no han volgut fer declaracions al respecte. A la comissió els representants dels partits van discutir la proposta i es van emplaçar a una nova reunió al setembre on es tornarà a discutir i s’exploraran alternatives.
Aquest sistema s’ha implementat ja en altres ciutats d’Espanya com León. Allí, l’Ajuntament ha instal·lat dispositius als senyals verticals que delimiten la zona d’aparcament de càrrega i descàrrega. Mitjançant l’aplicació, els professionals o usuaris poden saber quines places són les més properes a la seva ubicació i quin és el grau d’ocupació de cadascuna.
200.000 euros
La inversió del consistori castellanolleonès ha sigut d’uns 200.000 euros. L’objectiu és el mateix que el que busca l’Ajuntament tarragoní: evitar el mal funcionament d’aquestes places i el seu control. Aquesta nova mesura portaria al fet que les zones de càrrega i descàrrega passin a estar controlades per l’Empresa Municipal de Transports. Alhora, això suposaria que les multes les posarien els inspectors de zones regulades i no la Guàrdia Urbana. Tot i això, aquest canvi encara s’està discutint i no hi ha res ferm.
El que és clar és que l’executiu municipal vol assegurar una major rotació i evitar que hi estacionin vehicles no autoritzats. Una mesura que des del sector dels transportistes es veu amb bons ulls. «Si això possibilita que les àrees de càrrega i descàrrega quedin netes, pot ser interessant», explica Josep Lluís Aymat, director de la Federació de l’Autotransport de Tarragona.
Control i seguretat
El sector demana a l’administració un major control de les zones i està a l’espera de reunir-se amb el govern i conèixer de primera mà la proposta. «També es tracta de donar seguretat als professionals. N’hi ha que tenen por d’obrir els vehicles perquè a la que descarreguen i donen la volta ja els hi entren dins per robar. Estarem a l’aguait de les mesures que pren el consistori», assevera Aymat.
Solució a la plaça de la Font?
Un altre canvi que es vol fer a l’Ordenança és limitar l’accés de vehicles a la plaça de la Font. Una situació que es veu amb recel des del sector de l’hostaleria. «Si fan descarregar a la rambla Vella hi haurà molts problemes, sobretot a l’estiu. El problema està en la falta de control actual perquè molts descarreguen més enllà de les onze. Però no creiem que aquesta sigui la solució», exposa Javier Escribano, president de l’AEHT.