Política
El plenari, a favor de contenir els vehicles a la plaça de la Font: «La situació se n’ha anat de mare»
Els partits proposen habilitar zones a la rambla Vella i demanen més vigilància de la Urbana
Els grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona veuen bé implementar mesures per a contenir l’entrada de vehicles a la plaça de la Font. La comissió d’estudi de l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics es reunirà avui i analitzarà les possibles accions per aconseguir-ho. El govern compta amb el suport d’ERC, PP i Junts. La previsió es que aquestes restriccions es portin al consell plenari del setembre per a la seva aprovació.
«No volem que la plaça de la Font es converteixi en una zona d’aparcament descontrolada ni se segueixi malmetent l’espai per un ús indegut en l’accés de vehicles, tant de transport com de particulars», exposa Pep Manresa, conseller de Junts.
En la mateixa línia, Maria Mercè Martorell, portaveu del grup del Partit Popular, expressa la necessitat de regular l’entrada de camions a la plaça. «La plaça està plena de furgonetes i camions, van molt de pressa, per sort no ha passat cap desgràcia. A més, estan malmetent les rajoles d’aquesta icònica plaça. No estan pensades per aguantar vehicles pesants», diu Martorell.
Es proposa habilitar zones a tocar de la plaça, com a la rambla Vella, perquè després els treballadors facin la descàrrega de productes amb carretó. «Donarem suport a aquesta modificació que ens ha de permetre controlar una situació que actualment entenem que se n’ha anat de mare», conclou Manresa. Aquest no serà l’únic tema que es tractarà a la comissió.
També es discutirà la viabilitat que els usuaris de les zones de càrrega de la ciutat hagin d’extreure un tiquet físic o registrar l’estada en una aplicació electrònica sense cost. Una opció que es veu amb bons ulls des de l’oposició, però amb matisos.
Tornar a la seva funció
«Les zones de càrrega i descàrrega han deixat de complir la seva funció original: facilitar el treball dels professionals. Sovint aquestes places s’utilitzen com a aparcament permanent. Aquesta situació genera desordre i perjudica el comerç local», exposa Gemma Fusté, consellera d’ERC. Els republicans també demanen més vigilància als carrers.
Per la seva banda, Jordi Collado (ECP), manifesta: «Ens sorprèn que el govern abandoni la idea que les furgonetes entrin als pàrquing subterranis per un temps determinat per a les càrregues i descàrregues. I que no estigui acompanya’t per un pla de mobilitat». Pel que fa a les restriccions a la plaça de la Font, ECP es mostra a favor però demanarà explicacions sobre qüestions com què es farà amb el cotxe oficial de l’alcalde i altres vehicles oficials.