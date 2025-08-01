Societat
Som Part Alta critica l’autorització a les terrasses de la plaça de la Font
L'entitat veïnal demana que s'apliqui ja l'ordenança
La plataforma veïnal Som Part Alta critica l’autorització temporal per a les terrasses de la plaça de la Font. «Hem rebut en shock la notícia. L’Ajuntament dilata una situació insostenible tenint en compte els compromisos adquirits», exposa l’entitat en un comunicat. A l’escrit, els veïns exposen que a les reunions entre totes les parts s’havia coincidit que el principal problema és la «inacció» de la Guàrdia Urbana. «Aquesta mesura contradiu absolutament l’expressat fins ara per la mateixa consellera Montse Adan», refermen.
Amb tot, demanen el «compliment immediat de l’ordenança així com l’actuació urgent de la Guàrdia Urbana». «Recordem que la normativa es va aprovar el passat 24 d’abril i es posa en funcionament el 5 de juny d’enguany», afegeixen.
La setmana que ve hi ha una altra reunió prevista entre el consistori, els veïns, els restauradors i la Guàrdia Urbana. La consellera ha mostrat sempre la voluntat que la normativa sigui «viva» i d’anar mantenint trobades per analitzar l’efecte de la normativa. «A hores d’ara la sobreocupació de l’espai, el so de les pantalles exteriors i l’impediment de circulació per la manca de passadissos continua essent el dia a dia de la plaça. Ja n’hi ha prou de jugar amb la salut dels veïns», conclou la plataforma.