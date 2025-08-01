Neteja
L'Ajuntament preveu que el nou contracte de neteja entri en funcionament en 2-3 mesos
La nova adjudicació inclou més barris, l'eliminació dels contenidors soterrats i més neteja a l'estiu, entre d'altres coses
«Avui és un dia feliç per la ciutat. Tarragona tindrà el servei de neteja que es mereix», així ha començat la compareixença l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per valorar la decisió del Tribunal Català de Contractes que va desestimar ahir a la tarda els recursos especials presentats per FCC i GBI Paprec. El primer per extemporaneïtat i el segon per manca de legitimació activa. D'aquesta manera, el consistori ja ha adjudicat el nou contracte a l'empresa Urbaser i preveu que entri en funcionament en dos o tres mesos, un cop s'hagi fet el traspàs per part de FCC Medio Ambiente. Pròximament es formalitzarà el nou contracte amb Urbaser.
El batlle ha agraït als tècnics del consistori que han treballat perquè el contracte de la neteja sigui una realitat, ja que «tots han patit molt» i d'aquesta manera es demostra «que les coses s'han fet bé». «Avui és el final d'aquest patiment», ha confessat Viñuales, qui ha assegurat que també «és una victòria per als treballadors, ja que milloraran les seves condicions laborals».
Tarragona
L’Ajuntament guanya la batalla i podrà adjudicar a Urbaser el contracte de neteja
Carlos Domènech Goñi
A partir d'aquí ha detallat les millores que es notaran a la ciutat amb la nova adjudicació a Urbaser. Una d'elles és que el servei de neteja arribarà a tota la ciutat, ja que a l'antic contracte hi havia zones que no existien com la zona de Joan XXIII o Tamarit.
També es netejaran zones privades d’ús públic, per exemple zones d’interblocs dels barris de Campclar, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau o els porxos de l’avinguda Catalunya del carrer Merceria i de la plaça Garcia Lorca, entre altres.
En el cas de les illes emergents de la Part Alta, aquestes seran una realitat i d'aquesta manera es podran reciclar totes les fraccions sense haver de sortir del barri o fer servir illa de contenidors de la plaça de l’Oli que sempre està saturada. Per tant, s’eliminaran les papereres mòbils actuals.
Pel que fa als contenidors soterrats aquests desapareixeran en uns sis mesos i se substituiran per contenidors de superfície. També s'afegiran més contenidors per a tèxtil i olis.
En el cas dels voluminosos, aquests es recolliran per zones, un dia a la setmana, coincidint amb el dia que s’instal·len les deixalleries mòbils. La recollida es farà a la porta de l’habitatge o al replà, en cas de necessitat, i amb cita prèvia. Les persones de més de 67 anys o mobilitat reduïda podran sol·licitar la recollida al domicili. Aquests canvis permetran que els voluminosos recollits que estiguin en millor estat, es puguin reutilitzar.
El nou contracte també contempla més neteja a l'estiu, a les zones amb més intensitat d'ús i als entorns de les illes de contenidors. També s'aposta per fer més neteja amb aigua i s'oferirà un servei de repàs de neteja per les tardes, diumenges i festius.
Es crearan brigades específiques per dur a terme la neteja d'excrements de gossos i coloms, de pintades i també es reforçarà el buidatge de les papereres. També hi haurà una brigada d’acció immediata per urgències a la via pública, un servei específic de neteja del Pam a Pam i una brigada de neteja específica pels polígons industrials i comercials. També es posaran més papereres amb cendrers i de recollida selectiva a la via pública.
També s'augmentarà el servei recollida comercial i es reforçarà la recollida habitual en moments puntuals en que es generen més residus com pot ser al Nadal, la Setmana Santa i a l'estiu.
Urbaser prestarà un servei de recollida de poda porta a porta, amb cita prèvia per tota la ciutat. A més a l'àrea tancada videovigilada a Rodolat del Moro es podran lliurar totes les fraccions i residus de deixalleria. A més es crearà un servei per fer front al malbaratament alimentari i repartiment a menjadors socials i altres necessitats.
Servei a platges i camins
Pel que fa al servei de neteja de platges i camins, el nou contracte amb Urbaser contempla la creació d'un protocol per a neteges especials: acordonament dunar i d’espècies protegides, solars amb restes arqueològiques i solars forestals. També s'aposta perquè a les platges es faci més neteja manual i amb menys màquines.
El Lot 1 inclou la implementació d’una plataforma de control automàtica «perquè l'Ajuntament pagui pels serveis prestats, ni més ni menys», ha assegurat Rubén Viñuales. A més es podrà començar també el LOT 4 de control i seguiment del servei que ajudarà a comprovar i inspeccionar el servei.
Amb aquest adjudicació «Tarragona tindrà un contracte del segle XXI, adaptat a les necessitats de la ciutat, a l'alçada del que demanen veÏns i veïnes, més eficient i més sostenible», ha finalitzat el batlle.
Implementació del servei i recursos
Rubén Viñuales ha explicat que ja està amb converses amb l'empresa Urbaser, la qual «té moltes ganes de treballar i de que tot llueixi, ja que és un contracte molt important». El contracte ja s'ha adjudicat un cop rebut la decisió del Tribunal Català de Contractes i es preveu que Urbaser operi en dos o tres mesos, un cop s'hagi fet el traspàs per part de FCC Medio Ambiente. «Confiem que Fomento farà el traspàs de manera calmada i professional», ha afegit el batlle. Pròximament es formalitzarà el nou contracte amb Urbaser.
El nou contracte tindrà diferents nivells d'implementació. En el cas de la millora de la maquinària aquesta podria trigar una mica però contemplen «llogar maquinària fins que arribi la comprada», assegura Viñuales. Pel que fa a les millores salarials, la nova adjudicació preveu una actualització del salari del 2,7% cada any.
L'alcalde de Tarragona ha confirmat que encara queden recursos pendents i que no esperen que es resolguin fins d'aquí 8-9 anys. «Nosaltres confiem en que tot el que hem fet ha estat correcte», ha explicat. Sobre la possibilitat que aquest recursos invalidi l'adjudicació d'ahir, el batlle es confia en que això no passi ja que a les empreses que els han presentats els òrgans judicials ja els van denegar les mesures cautelars.