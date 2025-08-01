Municipal
L’Ajuntament guanya la batalla i podrà adjudicar a Urbaser el contracte de neteja
El Tribunal Català de Contractes va desestimar ahir a la tarda els recursos presentats per FCC i GBI Paprec
L’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona està d’enhorabona. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va desestimar ahir a la tarda els recursos especials presentats per FCC i GBI Paprec contra l’adjudicació del Lot 1 del contracte de neteja. Per tant, i segons un breu comunicat ahir a la nit, ja té via lliure per a adjudicar el servei a Urbaser, empresa que va quedar segona classificada en el concurs iniciat l’any 2023 per un termini de deu anys i un import anual de 20.225.101,71 euros. «Aquesta decisió dona la raó a l’Ajuntament de Tarragona que va aprovar l’adjudicació a Urbaser per Consell Plenari el passat 24 d’abril de d’abril de 2025», celebrava el consistori en el comunicat.
Segons informen fonts municipals, l’adjudicació es farà «el més immediat possible». Cal recordar que l’actual gestora, FCC Medio Ambiente, fa dos anys que es troba en situació de continuïtat, atès que té el contracte caducat des del 2023. De fet, FCC feia més de sis dècades que era l’encarregada d’aquest servei. L’any 2002 va renovar el contracte l’alcalde Joan Miquel Nadal (CIU) per 10 anys, i durant el mandat de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) es va tornar a renovar per una dècada, fins l’any 2023. De fet, durant el mandat de Ricomà (ERC), ja es va voler aprovar un nou plec del servei.
«És una gran notícia»
Des del palau municipal asseguraven ahir a la nit que la satisfacció és «màxima». Cal recordar que el ple de l’Ajuntament de Tarragona va adjudicar aquest contracte milionari primer a la francesa GBI Paprec, i després a Urbaser. Tot plegat, amb possibles casos d’espionatge, retrets polítics i un serial judicial de recursos per part de les empreses, a més del protagonisme inevitable del TCC i el TSJC.
El 15 de març de 2024, el contracte es va adjudicar a GBI Paprec, primera classificada, però Urbaser i FCC van recórrer l’adjudicació. El 21 de juny, atenent a la resolució del tribunal en favor d’Urbaser, el ple de l’Ajuntament va aprovar tramitar-ne l’adjudicació. Mesos després, el TSJC va desestimar les mesures cautelars reclamades per GBI Paprec. Amb tot, el procés es va aturar durant mesos perquè es trobava en vies judicials. Finalment, el passat 24 d’abril, l’adjudicació va tornar a ser protagonista en el plenari i es resol amb un acord perquè sigui Urbaser, definitivament, l’empresa adjudicatària. Amb els recursos liquidats, l’Ajuntament ja pot formalitzar el contracte.