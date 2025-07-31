Infraestructures
Adjudiquen l’estudi informatiu per treure les mercaderies de la costa
Costarà 740.000 euros i determinarà els nous accessos ferroviaris del Port
El Ministeri de Transports ha adjudicat la redacció de l’estudi informatiu dels nous accessos ferroviaris del Port de Tarragona, que té l’objectiu d’eliminar les maniobres dels trens de mercaderies del frontal marítim de la ciutat. Amb els nous accessos, se suprimiran sorolls, vibracions i risc d’accidents en zona urbana, reivindicacions històriques dels veïns. Segons ha pogut saber Diari Més, el contracte de serveis -que es va licitar el passat mes d’abril per 907.500 euros- s’ha acabat adjudicant per 744.150 euros (IVA inclòs).
L’estudi definirà les noves connexions als accessos del Port, fet que permetrà disposar de sortides directes des de les diferents terminals a la Xarxa Ferroviària d’Interès General i a la terminal Tarragona Mercaderies. El primer pas per part de l’empresa adjudicatària serà elaborar l’estudi de viabilitat econòmica, que acabarà determinant quines solucions s’executen.
També hi haurà oportunitat per a les al·legacions, que es podran formular després que l’estudi passi a exposició pública. Els ajuntaments de Tarragona, Vila-seca i la Canonja en seran protagonistes.
Efecte dòmino
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrat l’adjudicació. En declaracions a Diari Més, Viñuales manifesta que «s’havia treballat el pas de les mercaderies per la línia interior, però no les del Port. Aquest estudi és una molt bona notícia». En aquest sentit, Viñuales explica que «s’ha treballat conjuntament amb el Port i l’Ajuntament de Vila-seca» per «fer un pas més i definitiu per eliminar el pas de les mercaderies perilloses del frontal marítim». «El 60% de les mercaderies que arriben a la ciutat venen de la línia de Casp, però n’hi ha moltes que també es generen aquí, i això s’ha de tenir en compte», defensa.
Que les mercaderies no passin pel frontal marítim tarragoní comportarà que ho facin en direcció Vila-seca. L’alcalde vila-secà, Pere Segura, va manifestar recentment durant un ple que no permetria que les mercaderies perilloses creuin el terme municipal. «Defensaré els interessos dels meus ciutadans. Si no surten per Tarragona, per on creu que circularan les mercaderies perilloses?», va expressar. Ara, amb l’adjudicació, Segura recalca que «cap ciutat es mereix el pas de mercaderies i en aquest cas esperem que el Ministeri trobi alternatives que satisfacin a tothom». El batlle celebra el pas endavant del Ministeri i espera que «permeti donar solucions a una problemàtica que afecta a vàries poblacions, i que ho faci en benefici de tothom».
En resposta a Segura, Viñuales expressa el següent: «Vila-seca té química, la Canonja també, però Tarragona no, i els trens passen per aquí. Si hi ha una opció raonable d’eliminar el pas de les perilloses pels nuclis poblats, s’ha de buscar la manera, i aquest estudi així ho farà». Per últim, subratlla que «nosaltres treballem per les persones, no pels termes municipals».
El Port i el corredor
Les noves connexions permetran que el Port enllaci directament amb el Corredor del Mediterrani. El president del Port, Santi Castellà, va lamentar fa uns dies que «estem a cinc minuts del corredor, però ara els trens han de fer unes maniobres complexíssimes que comporten molèsties a una part de la ciutat». L’empresa encarregada de l’estudi tindrà en compte la feina feta fins ara pel grup de treball format per Adif, Puertos del Estado, l’Autoritat Portuària de Tarragona i els ajuntaments de Tarragona i Vila-seca.
Mesos clau
El Camp de Tarragona viu mesos clau pel que fa a la planificació i el desenvolupament del futur traçat ferroviari del territori. La carambola entre les mercaderies per l’interior, la futura estació intermodal i el nou tramvia requereix entesa. La mobilitat és, sens dubte, el primer examen metropolità.