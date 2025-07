Torredembarra exigeix una solució al pas de mercaderies perilloses: «No podem esperar una tragèdia per actuar»

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Torredembarra ha reclamat una reunió urgent amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i ha exigit formar part dels grups de treball de l’Estudi de Reconfiguració Ferroviària de Tarragona. El consistori denuncia l’increment del pas de trens carregats amb mercaderies perilloses pel nucli urbà i alerta que la situació és «insostenible».

L’alcalde, Vale Pino, ha afirmat que s’ha arribat a un «punt de no retorn» després de l’incident ocorregut el dimarts 15 de juliol, quan un tren carregat amb gas difluoroetà —inflamable i utilitzat com a refrigerant— va quedar aturat al terme municipal per una avaria mecànica. Tot i no produir-se cap fuita, l’activació del protocol d’emergència i l’acordonament de la zona van generar una gran alarma entre els veïns. El trànsit ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders va quedar interromput més d’una hora.

El consistori alerta que l’aplicació del tercer fil podria multiplicar per set el pas d’aquests trens pel municipi i reclama tenir accés a la informació sobre els plans de reconfiguració ferroviària que l’afecten directament. «No podem esperar que passi una tragèdia per actuar. Tenim dret a viure sense por», ha expressat Pino.

El consistori també ha manifestat el seu suport a les plataformes Mercaderies per l’Interior i Dignitat a les Vies, que denuncien el perill i les molèsties derivades del trànsit ferroviari de mercaderies per zones urbanes densament poblades. Mercaderies assegura en un comunicat que fins i tot el Ministeri admet els riscos d’aquest model, citant l’informe del secretari del Consell Assessor, Juan Antonio López Aragó, que alerta que «el trànsit de mercaderies per ferrocarril en la zona no està resolt» i que el polígon petroquímic de Tarragona «és el més important d’Espanya».

La protesta institucional s’afegeix a les reivindicacions de veïns com Jaume Estévez, que va alertar els seus conciutadans durant l’incident i denuncia la manca de coordinació i la vulneració dels drets dels qui viuen a tocar de les vies. També a les crítiques de Junts, que reclama la segregació immediata de les vies, i a les advertències sobre l’incompliment de normatives europees i estatals que limiten el pas de mercaderies perilloses per zones habitades.