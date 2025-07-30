Urbanisme
L’Ajuntament de Tarragona concedeix la llicència de primera ocupació a Family Cash
La companyia ha resolt els requisits municipals
L’Ajuntament de Tarragona ha concedit la llicència de primera ocupació al centre comercial Family Cash. Després que l’establiment obrís el 10 de juliol, la companyia ha resolt els requisits que s’havien fet des del consistori sobre deficiències constructives. Ara, l’empresa ja pot comunicar l’inici de la seva activitat.
Des de la plaça de la Font s’ha informat en tot moment que aquests procediments són habituals i que no és cap tracte de favor. La companyia valenciana ha invertit 14 milions d’euros i s’han contractat ja 200 treballadors. L’únic aval que queda pendent és el de la Generalitat de Catalunya, que ha de revisar la llicència comercial. L’inici de l’activitat del centre comercial ha despertat l’interès de molts tarragonins.
Tarragona
Family Parc abre sin licencia en Tarragona, a la espera de regularizar su situación
John Bugarin
A banda, la Fiscalia ha començat a investigar l’obertura del centre comercial Family Cash després de la denúncia de l’empresa BIC. En l’escrit de la companyia, s’al·lega que el centre comercial es troba dins de la franja de seguretat de les instal·lacions que té la companyia al polígon Entrevies, on es fabriquen encenedors fent ús de gasos inflamables. Tot i que no s’ha produït cap accident greu en els darrers anys a la seva fàbrica, recorden que, el 2019, es va produir un incendi a la nau de l’empresa Miasa Logística «molt a prop dels nostres dipòsits de gas».