Family Parc obre sense llicència a Tarragona, en espera de regularitzar la seva situació

Milers de persones van passar ahir per Family Parc, el nou centre comercial construït a tocar de Campclar.Tjerk van der Meulen

Family Parc va obrir ahir amb normalitat, malgrat no comptar amb la llicència de primera ocupació. Una cinquantena de persones es va aplegar davant del nou centre comercial, ubicat a tocar de Campclar, pocs minuts abans de la inauguració, la qual es va produir a les 9 del matí tal com estava previst. Tot i no haver tramitat a temps aquest permís, l’empresa es mostrava tranquil·la: «En tot moment, hem fet el que ens han sol·licitat tant l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya».

En aquest sentit, el responsable de comunicació de Family Parc —promotora d’aquest complex—, Víctor Romero, assenyalava que el fet de no haver aconseguit les llicències pertinents es deu a «una demora dels terminis» d’una tramitació on «intervenen diversos agents de diferents estaments».

Un nou requeriment

Un dia abans de la inauguració, l’Ajuntament els va fer un requeriment per unes deficiències constructives «no greus» que es van detectar durant una visita a les instal·lacions el passat dilluns. Segons l’empresa, aquell dia el consistori ja va comunicar «de forma verbal» les modificacions a executar, les quals «es van realitzar el dimarts» i «dimecres a la nit» van enviar «l’informe amb totes les correccions fetes».

Ahir al matí, els tècnics municipals van començar a revisar-lo. Mentrestant, l’Ajuntament prepara un nou requeriment perquè «l’empresa regularitzi la documentació en un termini de deu dies hàbils» a comptar des de la notificació, com marca la Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica. Un cop el consistori informi favorablement sobre la situació del Family Parc, s’atorgarà la llicència de primera ocupació i, a continuació, la companyia podrà comunicar l’inici d’activitat.

El conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, aclaria que «no es tracta de cap tracte de favor», sinó que és d’una situació «relativament habitual». «No és el primer cop que un establiment obre sense tenir encara la llicència i regularitza la seva situació dies després de la inauguració», detallava. El fet que aquest cop es tracti d’un centre comercial tan gran, apuntava, fa que sigui «més mediàtic».

D’altra banda, Family Cash assegurava ahir que no han rebut cap notificació per part de la Fiscalia, que dilluns va rebre un escrit de BIC Iberia on denunciava que el nou centre comercial es troba dins de la seva franja de seguretat química.

L’empresa recordava que van comprar la parcel·la el 2018 amb una llicència comercial «atorgada per la Generalitat» —renovada el 2023— que «avala» la ubicació del complex. A més, considerava que l’Anàlisi Quantitativa de Risc que menciona BIC no té «validesa jurídica».