ECP Tarragona exigeix una resposta urgent per garantir la dignitat i la convivència a Torres Jordi i el Serrallo
Els veïns de la zona alerten de la presència continuada de persones en situació de sensellarisme que han agreujat la situació del barri
El grup municipal d’En Comú Podem ha fet una crida a l’Ajuntament de Tarragona per activar de manera immediata un pla d’actuació davant la greu situació que pateixen els barris de Torres Jordi i l’entorn de la Piscina Municipal del Serrallo. La petició s’ha presentat conjuntament amb la Plataforma de Veïns i Veïnes de Torres Jordi, que denuncia un empitjorament significatiu en les condicions de convivència, seguretat i salubritat de la zona.
Els veïns alerten de la presència continuada de persones en situació de sensellarisme que ocupen espais públics per dormir, rentar-se i cobrir necessitats bàsiques, fet que ha agreujat la situació en les últimes setmanes i ha afectat greument la qualitat de vida del barri. La situació de degradació es veu agreujada per la brutícia acumulada, la il·luminació deficient, arbres en mal estat i la presència d’edificis ocupats, que generen una sensació d’abandonament per part de les institucions.
L’«assentament» de sense sostre a Torres Jordi, a Tarragona, provoca queixes
El conseller municipal Toni Carmona es va reunir el passat 24 de juliol amb membres de la Plataforma de Veïns per escoltar les seves preocupacions i inspeccionar la situació in situ. Després d’aquest contacte, es va acordar fer arribar conjuntament les demandes a l’Ajuntament, exigint una resposta clara, coordinada i amb terminis establerts.
Entre les mesures reclamades per En Comú Podem hi ha la intervenció urgent dels Serveis Socials per garantir una atenció digna a les persones sense llar, la presència estable de la policia local per reforçar la seguretat, així com la neteja i desinfecció diària dels espais públics. També es demana una actuació integral per a la millora de l’entorn urbà.
Carmona ha subratllat la importància que l’Ajuntament mantingui un canal de comunicació directe i continu amb la Plataforma veïnal, per tal que els veïns puguin fer seguiment de les accions i participar en la valoració dels resultats.