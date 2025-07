L’«assentament» de sense sostre a Torres Jordi, a Tarragona, provoca queixes

Els veïns es queixen per la brutícia que hi ha acumulada als voltants de la Piscina del Serrallo.Diari Més

Publicat per Rafa J. Larrañaga Tarragona Creat: Actualitzat:

La zona de Torres Jordi i de la Piscina Municipal del Serrallo s’ha convertit, en les darreres setmanes, en un punt fix per diverses persones sense llar que aprofiten per passar la nit. Alguns veïns de la zona denuncien que la situació ha generat incivisme amb molta brutícia, diversos individus defecant als arbustos de davant de l’entrada a les instal·lacions i, fins i tot, rentant-se el cos despullats a la font del parc.

Una de les veïnes de la comunitat de Torres Jordi explica que «des de fa dues setmanes, hi ha diferents persones que ocupen la zona dels voltants de la piscina —situats tant davant de la porta de la Piscina Municipal com la zona més pròxima al pont del Serrallo». Des de llavors, als voltants de les instal·lacions i Torres Jordi, s’hi poden veure «matalassos, estris, deixalles, menjar escampat i d’altres». Els residents estan indignats i asseguren que «la Guàrdia Urbana patrulla per la zona i no podem acceptar que existeixi aquesta permissivitat».

«No volem criminalitzar aquestes persones, però tampoc podem acceptar que es normalitzi la insalubritat. El nostre barri s’ha convertit en un assentament improvisat i l’Ajuntament està mirant cap a un altre costat», confirma la veïna. Segons alguns residents de la zona, allà hi viuen prop d’una desena de persones i se n’han vist algunes defecant i orinant en espais públics: «Fan les seves necessitats davant de tothom i no tenen manies. És molt desagradable passejar per la zona, perquè les pudors que arriben són fortes». A més, afegeix que «no es pot anar amb nens pel carrer i trobar-te situacions tan desagradables com aquestes».

En cas que no hi hagi cap reacció per part de l’Ajuntament en els pròxims dies o setmanes, alguns veïns de la comunitat de Torres Jordi que pateixen el problema diàriament s’han decidit per dur a terme alguna acció per capgirar la situació. Els veïns deixen clar que «si no canvia res, farem una recollida de signatures entre el veïnat o alguna cosa similar. No podem continuar així».

L’Ajuntament respon

L’Ajuntament de Tarragona explica que ni la mateixa institució ni la Guàrdia Urbana ha rebut cap avís per increment de persones sense llar ni cap queixa oficial d’incivisme en aquesta zona. De fet, des de l’ens municipal deixen clar que, cada divendres, un treballador social i un educador social —acompanyats d’una patrulla de la Guàrdia Urbana— fan una ronda per les zones on tenen registrades persones sense sostre arreu de la ciutat i només tenien constància de la presència d’una o dues persones als voltants de la Piscina Municipal del Serrallo. Avui mateix, en la ronda setmanal que pertoca, tornaran a assistir als voltants de Torres Jordi i la Piscina per tal d’identificar a qui sigui necessari. L’única queixa registrada en aquesta zona per part de l’Ajuntament va ser fa poc més d’un any i la Guàrdia Urbana afirma que va solucionar el conflicte.