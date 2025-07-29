Política
ERC valora com a primer pas que Paneque inclogui Horta Gran com un objectiu
Els republicans defensen que l’Estació de Tarragona beneficiarà Rodalies perquè traurà les mercaderies de la línia de passatgers i descongestionarà Sants
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona celebra que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensi per primera vegada, l’estació de l’Horta Gran de Tarragona. «L’anunci del Govern reconeixent que cal fer l’estació de l’Horta Gran és un primer pas que valorem positivament. Tot i això, creiem que és un compromís insuficient, però entre tots ja el farem créixer», ha declarat el conseller d’ERC, Xavi Puig.
No obstant, Puig assegura que «veiem convenient que la consellera es reuneixi amb l’equip tècnic de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, perquè això li farà veure que la màxima connectivitat i intermodalitat es troben a Horta Gran, facilitant que el màxim nombre d’usuaris puguin anar a l’estació urbana a peu, en bicicleta i en autobús, i pensant en tot el sud de Catalunya, des de les Terres de l’Ebre fins al Garraf».
Carlos Domènech Goñi
Des d’ERC Tarragona consideren que el compromís ferm de la Generalitat amb l’estació de l’Horta Gran és del tot insuficient i demanen que hi hagi una aposta clara per executar la infraestructura on és realment necessària. «L’Estació d’Horta Gran implicarà que el tren que ens porta a Barcelona sigui més ràpid i fiable, perquè les mercaderies ja no saturaran la línia de passatgers i perquè descongestionarem Sants de gent de la costa que ara hi puja a buscar l’alta velocitat i que amb Horta Gran baixaran a buscar-la a Tarragona».
Puig ha recordat que durant l’últim ple, la moció presentada per ERC en defensa de l’estació de l’Horta Gran de Tarragona, es va aprovar per una àmplia majoria i sense cap vot en contra. «L’estació de Vila-seca farà perdre a Tarragona la línia R16. L'estació d’Horta Gran és la solució ferroviària de 800.000 persones i, per tant, ha de ser una solució de país. No ens cansarem de repetir que aquesta nova estació és l’única solució perquè l’alta velocitat i el tren convencional arribin realment al cor urbà de Tarragona. A més, permetrà desviar les mercaderies cap a l’interior, alliberant la façana marítima de Tarragona, obrint la ciutat al mar i millorant la qualitat de vida», ha clos Xavi Puig.