Infraestructures
El Govern defensa l’estació de l'Horta Gran, però la intermodal de Vila-seca «és la millor solució»
Paneque veu amb bons ulls reubicar, a futur, una nova estació al centre de Tarragona
El serial de les estacions continua amb cafè per a tothom. La Generalitat de Catalunya defensa la necessitat de «reubicar» una nova estació a l’Horta Gran de Tarragona que estigui connectada amb la línia d’alta velocitat.
Així ho assegura la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui al mateix temps indica que l’estació intermodal de Vila-seca és «la millor solució, tant per la seva centralitat al Camp de Tarragona, com per la seva connectivitat amb els diferents sistemes de transport existents i previstos».
En una resposta al grup parlamentari dels Comuns, amb data 16 de juliol, la consellera de Territori referma la voluntat de l’administració catalana de donar suport a la intermodal de Vila-seca però sense deixar de banda els interessos de l’Ajuntament de Tarragona. Això sí, a llarg termini. «La solució prevista per l’Ajuntament de Tarragona no és incompatible amb l’impuls de l’estació intermodal de Vila-seca a curt termini», manifesta Paneque en l’escrit.
El diputat Lluís Mijoler (Comuns), va preguntar el passat mes d’abril a l’executiu com valorava la proposta d’ubicar una nova estació intermodal dins del terme municipal de Tarragona, al marge del projecte consensuat amb el territori, el Ministeri i aprovat pel Parlament.
Així mateix, va demanar quines mesures adoptaria el govern per garantir l’estació vila-secana, si l’administració creu que el nou projecte tarragoní genera conflictes i si intervindria per evitar discrepàncies.
«És compatible amb el disseny del tramvia del Camp de Tarragona i la connectivitat amb l’Aeroport de Reus», recalca Paneque sobre l’estació de Vila-seca, i afegeix que «l’estat actual de definició per part del Ministeri permetria impulsar pròximament la redacció del projecte constructiu i fer que l’estació sigui una realitat l’any 2030».
Així mateix, la consellera expressa que «les previsions de l’Ajuntament de Tarragona són molt positives» pel que fa a una proposta global d’infraestructures ferroviàries per a passatgers i mercaderies al Camp de Tarragona. De fet, en l’escrit, comparteix la necessitat de reubicar una nova estació en aquest punt central de la ciutat, i connectar-la així a l’alta velocitat.
Prudència
En l’inici del xoc de declaracions entre l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el de Vila-seca, Pere Segura, la Generalitat es va mantenir al marge. Més tard va apel·lar al diàleg del territori i es va posicionar a favor de l’estació intermodal acordada des de l’inici, ubicada a Vila-seca.
Ara bé, sempre respectant el posicionament de l’Ajuntament tarragoní i el seu alcalde. Tot just fa uns dies, el ple de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar una moció d’ERC per defensar l’estació de l’Horta Gran com la millor solució pel futur ferroviari.