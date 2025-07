Els Comuns denuncien la inacció de la consellera Pané i exigeixen mesures urgents per a l’Hospital Joan XXIII

El Grup Parlamentari dels Comuns ha interpel·lat aquest matí, amb contundència, la consellera de Salut, Olga Pané, durant la sessió de control al Parlament de Catalunya, davant la greu crisi de personal i serveis que pateix l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. La resposta de la consellera ha estat evasiva i insatisfactòria segons els Comuns: ha eludit comprometre’s amb terminis concrets per a la reobertura estable dels sis llits tancats de la UCI, la posada en marxa de la nova Unitat de Parts i la contractació estable del personal necessari.

Fa més d’un any que l’hospital arrossega mancances estructurals greus, que han derivat en el tancament parcial de la Unitat de Cures Intensives i en l’inexplicable bloqueig de la Unitat de Parts, tot i que les instal·lacions estan completament equipades i van ser formalment inaugurades per la pròpia consellera. Aquesta situació, segons el partit, no només posa en risc la salut de la ciutadania, sinó que incrementa de manera insostenible la pressió sobre els i les professionals sanitàries del centre.

La diputada Susana Segovia Sánchez ha destacat, durant la seva intervenció, les mobilitzacions recents dels treballadors i treballadores de l’hospital —organitzats a través de la Junta de Personal— que han dut a terme concentracions i aturades per denunciar la precarietat laboral i exigir la cobertura estable de totes les vacants.

Aquesta acció parlamentària ha estat prèviament coordinada amb la Junta de Personal de l’Hospital Joan XXIII i amb el grup municipal d’En Comú Podem a Tarragona, amb l’objectiu de traslladar les demandes reals dels professionals al Parlament i articular una estratègia conjunta d’incidència. Segovia ha subratllat que aquesta aliança entre institucions i sindicats és clau per assolir solucions duradores.

Malgrat la gravetat de la situació, la consellera Pané ha optat, tal i com defensa ECP, per eludir les qüestions concretes, limitant-se a oferir dades globals de tot l’Institut Català de la Salut i comparacions amb altres comunitats autònomes. Fins i tot ha afirmat que les infermeres catalanes són «les millor cuidades», unes declaracions que han generat indignació entre els i les professionals. No ha aclarit quins llits de la UCI es reobriran de manera estable ni ha ofert cap calendari per a la incorporació de personal amb contractes fixos.

Aquest silenci ha estat interpretat com un menyspreu envers la ciutadania de Tarragona i el personal sanitari que, dia rere dia, sosté amb el seu esforç el sistema de salut. «No respondre és bloquejar l’acció i perpetuar la precarietat», ha denunciat Segovia.

Davant aquest escenari, els Comuns exigeixen al Departament de Salut:

La reobertura immediata i permanent dels sis llits tancats de la UCI amb la dotació de personal necessària.

amb la dotació de personal necessària. L’activació urgent de la nova Unitat de Parts , amb tots els recursos humans i materials garantits.

, amb tots els recursos humans i materials garantits. L’obertura d’una taula de negociació amb la Junta de Personal per acordar un pla de xoc amb contractacions fixes i estables.

Mentrestant, els treballadors i treballadores de l’Hospital Joan XXIII, amb el suport de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Tarragona i la Plataforma per la Salut del Camp de Tarragona, continuaran les mobilitzacions fins aconseguir compromisos reals. Paral·lelament, el grup municipal d’En Comú Podem presentarà una moció en el ple del 18 de juliol per exigir al Govern de la Generalitat que escolti les demandes dels professionals i actuï amb responsabilitat per reforçar l’assistència sanitària a Tarragona.

Segons paraules de Segovia: «Cuidar qui ens cuida no pot ser només un eslògan: és un deure del Govern amb la salut pública. La consellera Pané ha demostrat avui que prefereix amagar-se darrere de dades genèriques abans que assumir la responsabilitat de protegir la salut de Tarragona.»