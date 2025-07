El personal de l’Hospital Joan XXIII alça la veu: «Estem sota mínims»

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

«El personal de l’Hospital Joan XXIII diu prou». Aquest era el missatge que es podia llegir en la pancarta que sostenien les desenes de treballadors del centre sanitari que ahir van mobilitzar-se per exigir que es respectin els seus drets laborals.

«Estem treballant sota mínims», denunciava el president de la Junta de Personal, Ángel Chávez, qui destacava la «manca de contractació de professionals» com la principal problemàtica, amb el «desgast físic i psicològic que això comporta».

Els sindicats van assenyalar tant la direcció de l’hospital com l’Institut Català de la Salut (ICS) per la «mala gestió i planificació» viscuda durant el darrer any i mig. «Això repercuteix directament a la qualitat del servei i a les condicions laborals de l’equip», afirmaven en un comunicat.

En aquest sentit, Chávez apuntava que «s’estan denegant tota mena de permisos». Per exemple, les sol·licituds de reducció de jornada per tenir cura de fills menors o els dies per assumptes personals o de lliure elecció. De fet, «molts professionals es veuen obligats a doblar torns o treballar en dies de descans».

Divendres passat, l’Hospital Joan XXIII va emetre un comunicat per anunciar la contractació de 80 infermers aquest juliol. Tot i això, el portaveu de la Junta de Personal detallava que «només hi ha 30 incorporacions aparaulades. Volem fets, no paraules». A més, indicava que «es necessita molt més personal sanitari en altres sectors i no només en infermeria». De fet, hi ha llits bloquejats per la manca d’efectius.

«S’han tancat vuit boxs de la Unitat de Cures Intensives (UCI)», explicava Chávez, qui recordava que en la temporada estival «s’incrementen els pacients crítics per ofegaments o accidents de trànsit». D’altra banda, criticava que la direcció de l’hospital «no cuida el treballador ni el fidelitza». «Les condicions inicials no es respecten i això fa que molts professionals acabin marxant», expressava.

La protesta organitzada ahir pels sindicats UGT, CATAC-CTS, FTPS, CCOO, SATSE, Infermeres de Catalunya i Metges de Catalunya es tornarà a repetir aquest dimecres i divendres amb una xiulada a la zona de direcció, a les 7.45 del matí, i una altra a les portes de l’hospital, a les 11 h. «No pararem», afirmava Chávez, qui demanava una «gestió clara i transparent».

L’equip directiu del centre no ha volgut pronunciar-se al respecte. Tot i que, en el comunicat de la setmana passada, ja van assegurar que «no s’ha compromès la seguretat assistencial» i «la qualitat i la continuïtat de l’atenció estan garantides, com també el compliment estricte de la normativa vigent en matèria laboral i sanitària».