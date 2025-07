Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Un grup de vuit joves saragossans va viure aquest cap de setmana una odissea ferroviària quan intentaven tornar a casa després d’uns dies de vacances a Tarragona. La intensa DANA que va afectar Catalunya va provocar la suspensió de nombrosos serveis de tren, i els joves van acabar atrapats durant 17 hores a l’estació tarragonina, sense informació clara ni solucions per part del personal, segons ha informat El Español.

Els joves tenien previst agafar un tren per tornar a Saragossa dissabte a la tarda. El seu bitllet marcava la sortida a les 17:15, amb arribada a Delicias a les 21:10. Tanmateix, en arribar a l’estació, totes les pantalles anunciaven la interrupció del servei per causes meteorològiques. «Vam estar 17 hores tirats a l’estació de Tarragona», asseguren els joves, en declaracions recollides per El Español.

L’espera es va allargar sense que s’oferís una alternativa clara. Segons el testimoni dels joves, no se’ls va proporcionar prou informació ni assistència per part del personal de l’estació. Fins i tot quan alguns trens van començar a circular a última hora de la tarda, el seu servei, procedent de Barcelona –zona sota alerta vermella per tempestes–, seguia sense hora de sortida.

Durant la nit, el grup va conèixer altres passatgers en la seva mateixa situació, com unes noies de Madrid que també anaven a fer transbord a Saragossa. Junts van passar les hores al vestíbul de l’estació, intentant descansar en cadires o a terra. En un moment donat, va sorgir el rumor que havien sortit autobusos cap a Saragossa, però ningú els va informar oficialment.

Fins i tot es va estudiar l’opció de buscar taxis per recórrer els més de 200 quilòmetres fins a Saragossa, però no hi va haver conductors disposats a fer aquest trajecte a aquelles hores. Finalment, esgotats i sense més alternatives, van passar la nit sencera dins de l’estació.

Diumenge al matí, després d’hores d’incertesa, se’ls va oferir finalment un bitllet en el primer AVE disponible. A les 10:00, 18 hores després del seu horari inicial de sortida, els joves van arribar a Saragossa. L’experiència, que havia de ser el tancament d’uns dies de descans, va acabar convertint-se en una llarga espera marcada per la desinformació i la falta de recursos en un moment d’emergència meteorològica.