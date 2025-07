La platja de Tarragona que sembla un desert de dunes i que amaga una llacuna secreta

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La platja Llarga, situada a la costa de Tarragona, és la més extensa del municipi, amb prop de tres quilòmetres de longitud. Ubicada entre les platges dels Capellans i Cala Fonda, destaca pel seu paisatge de dunes, el seu ecosistema protegit i el seu entorn natural pràcticament intacte. A més de ser una de les més freqüentades pels banyistes, allotja un valuós aiguamoll considerat Hàbitat d’Interès Comunitari per la Unió Europea.

El que a primera vista sembla una simple platja turística és, en realitat, un espai natural d’enorme valor ecològic. Reconeguda com a zona protegida per la UE, la platja Llarga acull dunes mòbils, vegetació autòctona i una petita llacuna oculta que serveix de refugi a aus i espècies pròpies del litoral mediterrani. Aquest paratge singular sorprèn a molts visitants per la diversitat que amaga després de la seva aparença tranquil·la.

La proximitat d’aquesta platja amb el Bosc de la Marquesa i amb l’àrea protegida de la Punta de la Móra, inclosa al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), reforça el seu valor mediambiental. En conjunt, formen un corredor ecològic que combina mar, bosc i aiguamolls, molt apreciat per senderistes, observadors d’aus i amants dels espais naturals. Tot això sense renunciar a una ubicació propera a la ciutat de Tarragona.

L’accés a platja Llarga és còmode i variat. Es pot arribar a peu des d’altres punts del litoral, però també amb cotxe o en transport públic. La línia d’autobusos urbans connecta amb la zona, i aquells que es desplacin en vehicle particular trobaran aparcaments disponibles a prop del Club de Vela i dels accessos principals. Aquesta accessibilitat facilita que tant locals com turistes gaudeixin d’aquest enclavament durant tot l’any.

Malgrat el seu entorn natural, la platja disposa de diversos serveis que garanteixen la comoditat del visitant. Hi ha restaurants i cafeteries als voltants, i s’han instal·lat cadires amfíbies i crosses adaptades per facilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda.

També compta amb una zona específica per a gossos, on es permet l’accés de fins 81 animals, sempre respectant normes com l’ús de bosses higièniques i la prohibició d’utilitzar les dutxes públiques per rentar-los. L’accés està ben senyalitzat i l’entorn compta amb zones d’aparcament, fet que converteix la platja Llarga en una opció ideal per a aquells que busquen combinar la comoditat amb la naturalesa en estat pur.