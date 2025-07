Un somni tarragoní abans de la pólvora

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

A Tarragona saps que ha arribat l’estiu, més enllà de la xafogor que ja fa setmanes que colpeja la ciutat, quan amb la posta de sol sembla que tothom camini cap a una mateixa direcció. Alguns baixen d’hora a guardar lloc al passeig amb una tímida bossa, d’altres, sense vergonya s’instal·len equipats amb cadires de pícnic i sopar de carmanyola. Al Balcó del Mediterrani, els més previsors ja es recolzen sobre la barana, mentre al mar, un grapat de vaixells es posiciona per gaudir d’una vista privilegiada.

Sembla una bogeria, però l’any ja s’endinsa a la primera setmana de juliol, i com sempre, Tarragona posa la vista al cel. Si bé la 33a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona arrenca oficialment aquesta nit, ahir la Punta del Miracle ja aixecava el coll per contemplar les llums i colors de Somiant a Tarragona, l’espectacle de drons de Flock Drone Art que, per segon any consecutiu, actuava com a teloner del certamen.

L’apagada dels fanals feia créixer l’expectació, i mentre alguns encara buscaven lloc a les fosques, les primeres notes de la melodia donaven inici a la mostra. «El cel ens parlarà de la nostra ciutat a través d’un viatge pel nostre patrimoni», anunciava la veu narradora. I així va ser. Els 300 drons van començar a enlairar-se i, sobre el mar, entre formes abstractes, formaven diferents figures emblemàtiques. El Balcó del Mediterrani, la Catedral, o un enxaneta alçant el braç —amb una camisa que canviava de color— van ser alguns dels dibuixos que van decorar, efímerament, el cel. Un skyline de la ciutat va tancar la coreografia, i els drons van tornar lentament a la seva posició inicial acompanyats d’aplaudiments i algun crit de «Visca Tarragona!». Mentre els punts de llum aterraven, alguns espectadors encara volaven.

Aquesta nit, a les 22.30 h, la pirotècnia d’El Pilar, de Las Palmas, donarà el tret de sortida al concurs.