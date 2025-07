Derrapades, velocitat i risc: les motos marquen la sortida de l'espectacle de drons a la Rambla Nova

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La sortida de l'espectacle de drons d'aquest dimarts a la nit a Tarragona ha estat marcada per les derrapades i la velocitat de desenes de motoristes. Aquests conductors van convertir la Rambla Nova de la ciutat en un autèntic circuit, davant l'atenta mirada de centenars de ciutadans que tornaven a casa.

No és la primera vegada que la sortida del concurs de focs de Tarragona està marcada per les acrobàcies dels motoristes pels carrers de la ciutat, així com el soroll dels motors i els clàxons.