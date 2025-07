Rescaten un cadell atrapat en un balcó exposat al sol a Sant Pere i Sant Pau

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge un cadell de gos que es trobava atrapat en un balcó al barri de Sant Pere i Sant Pau, exposat de ple a les altes temperatures i sense cap mena de protecció. L’actuació ha estat possible gràcies a l’avís de la ciutadania i a la ràpida intervenció dels cossos d’emergències.

Segons ha informat la Guàrdia Urbana, l’animal es trobava a ple sol, sense aigua ni menjar, i no disposava d’ombra on refugiar-se de la intensa calor que aquest diumenge ha tornat a colpejar la ciutat. Les autoritats han obert diligències per un presumpte delicte de maltractament animal. Fonts municipals han recordat la importància de la col·laboració ciutadana en aquest tipus de serveis, ja que ha estat determinant per poder actuar amb celeritat i evitar conseqüències més greus per a l’animal.

Les temperatures, que han superat els 34 graus en diversos punts de Tarragona, han fet especialment perillosa la situació, atès que el cadell no tenia possibilitat de protegir-se ni de mantenir-se hidratat. La intervenció s’ha desenvolupat sense incidents i l’animal es troba fora de perill.

Un altre rescat a la plaça de la Font

També aquest diumenge, els Bombers han hagut d’actuar també al centre de la ciutat per salvar un altre gos atrapat en un petit balcó al carrer de la Palma, a la plaça de la Font. L’avís s’ha rebut cap a dos quarts de quatre de la tarda. El gos estava completament exposat al sol, sense possibilitat d’accedir a l’interior de l’habitatge perquè els propietaris no hi eren.

Una dotació dels Bombers s’ha desplaçat fins al lloc i ha utilitzat l’autoescala per arribar al balcó i poder rescatar l’animal. L’actuació s’ha realitzat amb rapidesa i sense incidents. Un cop traslladat a l’interior del domicili, el gos ha pogut recuperar-se amb aigua i menjar.

Les autoritats recorden la necessitat d’extremar les precaucions amb els animals domèstics durant els dies de temperatures extremes i insisteixen que deixar-los exposats al sol sense les condicions adequades pot tenir conseqüències greus per a la seva salut i implicar responsabilitats legals.