Rescaten un gos que patia les altes temperatures atrapat en un balcó de la plaça de la Font

Imatge del gos al balcó, atrapat, just abans que els Bombers el rescatin.

Un gos que patia l'efecte de les altes temperatures atrapat en un balcó ha hagut de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat. Els fets han tingut lloc al carrer de la Palma, a la plaça de la Font de Tarragona. Diverses persones havien vist com el gos es trobava patint l'efecte de la calor en un petit balcó, d'on no podia sortir perquè els amos no eren a casa.

En veure que ningú no el podia ajudar i que la vida del gos corria perill, diverses persones han trucat el telèfon d'emergències i una dotació dels Bombers s'ha desplaçat fins al lloc amb l'autoescala. De fet, han hagut d'utilitzar aquesta eina per poder pujar fins al balcó i rescatar el gos. L'avís s'ha donat a les 15.38 hores.

Sa i estalvi

Afortunadament, els Bombers han pogut rescatar el gos sense problemes. L'animal, segons han informat fonts d'emergències, ja es troba sa i estalvi a dins de casa, amb aigua i menjar. A les quatre de la tarda, les temperatures superen els 34 graus en molts punts de Tarragona ciutat.