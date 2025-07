Enric Adell, nou president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Enric Adell és el nou president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en virtut del decret signat per la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, aquest divendres dia 26 de juny. Enric Adell, qui també és vicepresident segon de la institució supramunicipal, substitueix en el càrrec Carlos Brull.

Tant Carlos Brull com la diputada de Transició Ecològica, Carme Ferrer (tots dos d’ERC) renuncien al seu càrrec com a diputats a la Diputació, tal com estava previst des d’inicis del present mandat, i seran substituïts per nous diputats que prendran possessió en el pròxim plenari de la institució. Totes dues renúncies s’han donat compte aquest divendres, en la sessió del ple de la Diputació corresponent al mes de juny, entre altres punts de l’ordre del dia. La presidenta i el conjunt del plenari ha agraït a Carlos Brull i Carme Ferrer la bona feina que han dut a terme en l’exercici dels seus respectius càrrecs.

Un dels punts de l’ordre del dia del ple ha estat l’aprovació inicial de la supressió del servei d’atenció, eines i activitats de caire telemàtic TINET, ja que s’han superat les raons per les quals es va crear aquest servei. En aquest sentit, s’ha generalitzat l’ús social d’Internet i s’ha diversificat amb l’aparició de nous serveis i proveïdors, entre altres factors, a banda que la Diputació no té competència pròpia sobre aquest servei. Un cop ja s’ha aprovat, aquesta mesura quedarà pendent del tràmit d’informació pública.

D’altra banda, a l’inici de la sessió, s’ha llegit el manifest del 28 de juny de 2025 - Dia Internacional de l’Orgull o per l’Alliberament LGTBI+, en el qual reivindica la cultura LGBTI+ com a eina de transformació social, com una eina de resistència, denúncia i solidaritat, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfobia.