Tecnologia
Tinet, l’eina pionera tarragonina d’Internet, desapareixerà en set mesos
La Diputació deixarà de prestar el servei gradualment perquè els usuaris trobin alternatives
La Diputació de Tarragona deixarà de prestar el servei d’atenció, eines i activitats de caire telemàtic Tinet, ja que segons informa l’ens supramunicipal «s’han superat les raons per les quals es va crear aquest servei: s’ha generalitzat l’ús social d’Internet i s’ha diversificat amb l’aparició de nous serveis i proveïdors».
La mesura, que es preveu aprovar inicialment en el ple de la Diputació d’aquest mes de juny, també té a veure amb altres múltiples factors. El primer és que la Diputació no té competència pròpia sobre aquest servei. Per altra banda, també es té en compte l’evolució del context normatiu que regula aquests tipus de prestacions en el marc de l’economia de mercat, o els riscos de seguretat per tenir comptes de correu i espais web inactius, amb continguts desfasats i amb programes obsolets.
Alhora, també té a veure amb els riscos de la Diputació, com a proveïdora de serveis, per continguts publicats des dels espais gratuïts oferts i subjectes a la propietat intel·lectual, industrial i la protecció de la intimitat de les persones. Aquesta decisió, un cop aprovada inicialment pel ple de la Diputació, que es realitzarà demà, quedarà pendent del tràmit d’informació pública. Un cop s’esgoti aquest tràmit, començarà el procés per a deixar de prestar el servei.
Set mesos
La retirada dels serveis de Tinet es durà a terme de manera calendaritzada, progressiva i gradual en els pròxims set mesos, per tal que les persones usuàries de Tinet puguin trobar alternatives.
En aquest sentit, es preveu una comunicació general de la retirada dels serveis als usuaris, i una comunicació específica abans de la retirada de cada grup de serveis (blogs Lyfetype i Webfàcil, blogs WordPress, servei de correu i espai web FTP, centre d’atenció a l’usuari de Tinet i web de Tinet), per donar-los temps a preparar i executar la conservació, recuperació o trasllat del continguts o missatges a altres serveis aliens. Actualment, són moltes les alternatives per a aquest tipus de serveis.
Un servei pioner
Tinet va néixer l’any 1995 a partir de la iniciativa d’un grup de professorat de la Universitat Rovira i Virgili. El 16 d’octubre d’aquell any, aquest servei feia arribar l’Internet per primera vegada a les llars tarragonines. Va ser una xarxa ciutadana pionera a l’Estat i a tot Europa que va portar Internet a la demarcació de Tarragona.
Després de rebre l’impuls i el suport de l’Ajuntament de Tarragona, l’any 2000 va passar a convertir-se en un servei públic de la Diputació de Tarragona, oferint connectivitat, espai i allotjament web, eines per a la creació de pàgines web i blogs, entre altres serveis. Trenta anys després, acabarà desapareixent.