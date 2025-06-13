Gastronomia
Les patates braves de Tarragona que embogeixen l’influencer 'vayaBravas'
David Sitjes ha aconseguit milers de seguidors per les seves valoracions sobre les patates braves que menja
David Sitjes, més conegut al món de les xarxes socials com 'vayaBravas', és un creador de contingut que comparteix amb els usuaris d’Instagram i TikTok la seva opinió, valoració o experiència sobre les patates braves que menja, com a hobbie, per tot Catalunya.
Així doncs, Sitjes, que compta amb més de 4.000.000 de reproduccions a les xarxes, ha recorregut diversos restaurants de Tarragona per menjar patates braves i, com no podia ser d'altra manera, ha donat la seva opinió. És el cas, per exemple, de 'El Cortijo' i de 'El Pòsit', ambdós situats al Serrallo i del bar Paraíso, que es al barri de Bonavista.
Camp de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Del primer, 'El Cortijo', en el qual Sitjes ja ha estat en més d’una ocasió, opina d’unes braves al pur estil 'papas arrugás', cu fetes foc lent i que contenen tres salses, una d’elles, un allioli que assegura que «està a la cúspide dels meus favorits». De fet, el creador de contingut indica que aquestes patates no tenen res negatiu i manifesta que «hauré de tornar una altra vegada, a veure si així puc queixar-me d’alguna cosa». Sitjes li posa de nota un 8,4, sobre 10, a aquestes patates.
De 'El Pòsit', indica que les patates braves les serveixen en una minicassola, plena de patates agres amb tall bravero de mida petita, després es banyen amb una espècie de maionesa apimentada i se li afegeix xoriço ibèric picat per sobre. Sitjes assegura que «és una ració molt equilibrada, de sabors molt suaus i que no piquen». El creador de contingut li posa de nota un 7,7 a aquestes patates.
Finalment, de les patates braves del bar Paraíso, Sitjes manifesta que «malgrat que m’han insistit molt perquè les provi, no ha estat una ració que m’hagi entusiasmat, de fet hi ha mes 'contres' que 'pros’, però per a gustos, colors». Com a aspectes positius, el creador de contingut inclou la quantitat de salsa i patates en relació amb el preu. D’altra banda, en l’apartat negatiu, Sitjes inclou la textura de la patata, que no té sabor a picant i que va trobar a faltar, almenys, dues salses. El creador de contingut li posa de nota un 7,2 a aquestes patates.