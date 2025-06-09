Successos
Tarragona, escenari de diversos incendis de contenidors
En cada servei ha treballat una dotació de Bombers
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit en tres serveis per incendi de contenidors a Tarragona. El primer servei ha estat a les 22.15 hores al carrer Llorenç de Vilallonga i el segon ha estat en un carrer proper a les 22.21 hores al carrer Salvador Espriu. Una hora més tarda, a les 23.27 hores, el foc de contenidors s'ha produït a la Rambla de Ponent. En cada servei ha treballat una dotació.
Aquesta matinada també han treballat en l'incendi d'un annex d'una casa aïllada al camí del Nàstic de Tarragona. Aquí una persona ha resultat ferida durant l'incendi.
Tarragona
Crema l’annex d'una casa al camí del Nàstic de Tarragona
Shaila Cid