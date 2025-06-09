Successos
Crema l’annex d'una casa al camí del Nàstic de Tarragona
Una persona ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de dilluns en un incendi d'una casa aïllada al camí del Nàstic de Tarragona. Els fets han passat a les 02.46 hores i s'han desplaçat dues dotacions terrestres fins al lloc.
Allí han confinat l’incendi a l’interior del magatzem. El foc no ha afectat la casa però si el fum. Els bombers han retirat de l’interior els objectes cremats per acabar de rematar el foc amb escuma. Finalment han ventilat i revisat l’estructura del magatzem que queda balisat. L'annex ha cremat completament que comunica amb la casa aïllada.
Les persones que es trobaven a la finca han sortit pel seu propi peu a l’exterior i una d’elles ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).