Política
El PP denuncia que la bonificació dels abonaments no resol el greuge comparatiu
El diputat Huguet apunta que la bonificació és temporal i que en realitat les tarifes continuen igual
El Partit Popular de Tarragona ha denunciat que la bonificació dels abonaments dels trens Regionals anunciada pel Govern no resol el greuge comparatiu de les tarifes dels bitllets ferroviaris. El diputat al Parlament de Catalunya Pere Lluís Huguet ha apuntat que la bonificació que s’aplicarà a partir de l’1 de juliol serà temporal i que en realitat les tarifes continuen «exactament igual».
Huguet ha explicat que la pressió dels populars ha aconseguit que el Govern mogui fitxa i que anunciï quines seran les tarifes dels abonaments a partir del mes que ve, però lamenta que, malgrat aquesta nova bonificació per part de la Generalitat, el greuge comparatiu entre les províncies continua. «És una mesura provisional que no serveix per a res. Ara, provisionalment, tenim la bonificació, però el que necessitem és una tarifa equilibrada amb la què tenen a Barcelona», ha explicat Huguet.
Els populars han demanat que, d’una vegada, es fixin les tarifes dels Regionals de Tarragona i que siguin igualitàries amb les de les Rodalies Barcelona. «No podem acceptar aquest greuge comparatiu. Necessitem que ens estimin i que no siguem la província oblidada i abandonada», ha conclòs Huguet.