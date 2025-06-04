Mobilitat
Les bonificacions als abonaments dels trens Regionals s'ampliaran al 60% a partir del juliol
Paneque admet que hi havia un «greuge» amb els usuaris de Rodalies, que passaran a pagar una tarifa plana de 20 euros
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que les bonificacions dels trens Regionals s'ampliaran del 40% previst inicialment al 60% a partir de l'1 de juliol. En una resposta a ERC a la sessió de control del Govern al Parlament, Paneque ha admès que hi havia «un greuge» entre els usuaris de Regionals i Rodalies amb les tarifes vigents a partir del mes que ve i ha dit que s'aplicarà aquesta mesura en resposta a les queixes de les plataformes d'usuaris, en especial les del sud de Catalunya, després de les obres a Roda de Berà. «Atenem aquesta demanda, és de justícia. Volem un model tarifari just i equitatiu, que s'adapti a la realitat territorial», ha continuat. Els usuaris de Rodalies pagaran una tarifa plana de 20 euros.
Pel que fa als títols integrats a l'ATM de Barcelona, la consellera ha reiterat que es continuarà aplicant la bonificació del 50% fins al 31 de desembre. Tot i que les aportacions de les diferents administracions -locals, Generalitat i govern espanyol- canviaran, el descompte per a l'usuari continuarà sent equivalent a la meitat i no notarà cap diferència. D'altra banda, els usuaris Avant -mitja distància d'alta velocitat- continuaran amb les bonificacions del 50% fins a final d'any.
La consellera ha recordat que la política de bonificacions al transport públic va ser una mesura «acotada» en el moment que va impulsar el govern espanyol per fer front a la crisi inflacionària derivada de la guerra d'Ucraïna.
En la seva intervenció, la diputada d'ERC i exconsellera de Territori, Ester Capella, havia denunciat en el transcurs de la pregunta parlamentària al Govern que la nova política de bonificacions a Rodalies i Regionals a partir del mes que ve suposava un greuge per als viatgers que viuen més allunyats de Barcelona i que només tenen el tren per desplaçar-se.