Enogastronomia
La Fira del Vi de la DO Tarragona reparteix més de 18.000 consumicions
La Denominació d’Origen Tarragona ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la seva Fira del Vi en la que ha repartit més de 18.000 consumicions al llarg dels tres dies que ha durat la fira.
Els assistents han pogut maridar els vins dels 14 cellers participants amb les propostes gastronòmiques d’algunes de les parades del mercat, sumant així atractiu a una fira que sempre ha tingut una bona acollida entre els tarragonins. Els cellers celebren l’assistència d’un públic jove i que està especialment interessat pel món del vi i en saber quin vi tasta, de quina zona de la DO prové, la seva varietat i d’altres detalls. Tanmateix, destaquen l’interès de l’assistent en l’adquisició d’ampolles a la Fira del Vi per realitzar un consum posterior a casa.
També els actes previs a la fira han tingut una molt bona acollida entre el públic, tant el tast showcooking a càrrec de Peix al Plat, conduït per Pol Aluja, enòleg i creador de continguts d’Aroma de Vi, celebrat al Tarragona Espai Comerç del Mercat Central i on el públic va poder degustar unes propostes gastronòmiques amb peix del territori com a ingredient principal, maridades amb vins DO Tarragona; així com el cicle de tastos dirigits pel sommelier Leo Quidel, i el tret de sortida de la 2a edició de la campanya de promoció Tu compres, nosaltres cuinem, que té lloc també al Mercat Central de la Plaça Corsini, amb cuina a càrrec d’El Cocinero Fiel.
A la inauguració de la Fira, la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch, va animar al públic a què «a les taules dels restaurants i de les vostres llars no falti una ampolla de vi de la DO que porta el nom de la ciutat, la DO Tarragona». Per la seva banda, el director general de l’INCAVI, Joan Gené, va felicitar la DO pels seus 80 anys d’història, fet que dona bona mostra del «bagatge, el camí recorregut i de la qualitat dels seus vins».
Des de la DO Tarragona celebren aquesta bona acollida a una setmana d’actes organitzats en el marc de la Fira, i el suport i la col·laboració rebuda per part de l’Ajuntament de Tarragona, Mercats de Tarragona i Turisme de Tarragona i l’Associació Grup d’Acció Local Costa Daurada. D’igual manera, animen el públic a continuar gaudint dels vins de la DO Tarragona a la resta d’actes que des del Consell Regulador preparen per als pròxims mesos.