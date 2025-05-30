Meteorologia
Tarragona, en alerta per calor aquest cap de setmana: es poden superar els 30ºC
El cap de setmana estarà marcat per temperatures elevades que obliguen a extremar la precaució
Tarragona es troba entre les més de trenta províncies espanyoles que han estat posades en avís per altes temperatures durant aquest cap de setmana, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). La província es prepara per a un episodi de calor intensa que podria estendre’s fins la setmana que ve.
D’acord amb les previsions recollides pel portal especialitzat eltiempo.es, la demarcació podria assolir temperatures màximes de fins a 36 graus. A més, s’espera que l’índex ultraviolat es mantingui en nivells molt elevats, fet que obliga a extremar les precaucions, especialment per a aquells que tinguin previst passar temps a l’aire lliure.
Aquest dissabte, 31 de maig, es registrarà un lleuger ascens de les temperatures mínimes, que assoliran els 17 graus. En canvi, les màximes se situaran entorn dels 27 graus. Es preveu un augment de la humitat fins al 67%, i el vent bufarà amb moderació des del sud a una velocitat mitjana de 14 km/h, amb ratxes que podrien arribar als 21 km/h.
Per al diumenge, 1 de juny, el pronòstic apunta a una jornada amb intervals ennuvolats. Les temperatures es mantindran estables respecte al dia anterior, amb mínimes també de 17 graus i màximes que rondaran els 28. La humitat relativa de l’aire serà del 66%, i el vent continuarà procedent del sud, amb velocitats similars i ratxes de fins 22 km/h.
En conjunt, el cap de setmana estarà marcat per temperatures elevades i condicions meteorològiques que obliguen a extremar la precaució, especialment en les hores centrals del dia. Les autoritats recomanen mantenir-se ben hidratat, evitar l’exposició prolongada al sol i protegir-se adequadament si es realitzen activitats a l’aire lliure.