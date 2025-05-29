Habitatge
Tarragona, la capital de província més rendible d’Espanya per llogar
La ciutat va assolir una rendibilitat bruta del 7,41%, situant-se per sobre de ciutats com Castelló i Jaén
Tarragona s’ha convertit en la capital de província més rendible d’Espanya per invertir en habitatge amb finalitats de lloguer, segons les darreres dades publicades pel portal immobiliari pisos.com. Aquest mes d'abril, la ciutat catalana va assolir una rendibilitat bruta del 7,41%, liderant així el rànquing nacional i situant-se per sobre d’altres ciutats amb bons marges com Castelló de la Plana (7,12%) i Jaén (7,10%).
L’informe, elaborat a partir de la comparació dels preus mitjans de compra i lloguer, assenyala que la rendibilitat mitjana del lloguer en el conjunt del país es va situar en el 6,39% a l’abril. Això implica que un propietari que hagi adquirit un habitatge tipus de 90 metres quadrats per 222.210 euros i l’hagi llogat per una renda mensual de 1.183 euros, hauria obtingut uns ingressos bruts anuals de 14.202 euros. La rendibilitat nacional, per tant, millora respecte al mateix mes de 2024 (6,11%) i també supera la registrada el març d’enguany (6,25%).
Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, adverteix tanmateix que aquesta rendibilitat creixent no oculta els desafiaments que enfronta el mercat del lloguer. «L’escassetat d’oferta continua sent un problema estructural que afecta una part important de la població. Moltes famílies destinen un percentatge excessiu dels seus ingressos al pagament del lloguer», explica l’expert.
L’estudi revela a més una important disparitat entre ciutats. Mentre Tarragona se situa a dalt de tot del llistat, Donostia – Sant Sebastià s’ubica a l’extrem oposat, amb una rendibilitat del 3,62%. Altres capitals amb menors retorns per als propietaris són Palma de Mallorca (4,42%), Cadis (4,71%) i La Corunya (4,75%). Madrid, malgrat la seva elevada demanda, amb prou feines assoleix el 4,81%, encara que ha millorat respecte al mes anterior (4,55%).
En l’extrem més rendible, a més de Tarragona, destaquen altres capitals de províncies mitjanes i petites amb preus de compra més accessibles i lloguers estables. Àvila, Còrdova, Segòvia, Zamora i Osca superen totes el 6,70% de rendibilitat, evidenciant que les oportunitats per als inversors no es concentren únicament a les grans ciutats.