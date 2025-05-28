Societat
El poble de Tarragona on més ha pujat el preu del lloguer en el darrer any
Llogar un pis a Catalunya s’ha convertit en un maldecap, sobretot per a la gent jove
Llogar un pis a Catalunya s’ha convertit en un maldecap, sobretot per a la gent jove. Els preus de l’habitatge s’han disparat en el darrer any fins tal punt que amb prou feines hi ha habitatges que econòmicament siguin assequibles. Així doncs, moltes persones no poden fer front a aquest pagament i, per tant, no poden independitzar-se.
Aquesta pujada dels preus es pot veure al darrer informe elaborat per Idealista amb dades del mes d’abril. El metre quadrat de l’habitatge de lloguer a Espanya ha assolit el seu màxim històric: els 14,3 euros de mitjana. Això significa que és un 10% més car que fa un any. A Catalunya, el lloguer és un 11% més car que a l’abril de 2024 i es paga a 18,7 euros.
Tarragona
Quant ha pujat el lloguer a Tarragona?
A la demarcació, malgrat que el preu del lloguer ha disminuït un 0,3% en el darrer mes i un 1% en els darrers tres mesos, ha crescut un 3,9% respecte a l’any passat. De fet, el preu per metre quadrat es paga a 9,5 €, una quantitat inferior als 13,1 €/m2 que es paguen a Girona o els 20,3 €/m2 que es paguen a Barcelona. D’altra banda, Lleida és la província catalana en la qual menys es paga pel lloguer (8,9 €/m2).
El poble on més ha pujat el preu del lloguer
Tarragona és una de les províncies on menys s’ha encarit el preu de l’habitatge de lloguer. Tot i així, un dels seus pobles ha patit una important pujada del metre quadrat en els darrers mesos. Es tracta del Vendrell, on el preu del lloguer és gairebé un 16% més car que fa un any i s’ha elevat fins els 10,1 euros, el seu màxim històric.