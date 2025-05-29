Gastronomia
El secret més ben guardat del restaurant millor valorat de Tarragona segons TripAdvisor
Aquest restaurant, situat al Serrallo, s’ha convertit en el millor de la ciutat per als usuaris de TripAdvisor
En ple cor del barri pesquer del Serrallo, davant del port de Tarragona, s’amaga un dels restaurants més ben valorats de la ciutat: El Pòsit del Serrallo. Aquest establiment s’ha convertit en el favorit dels usuaris de TripAdvisor, situant-se a dalt de tot del rànquing entre els gairebé 700 establiments registrats a la ciutat.
La proposta culinària del Pòsit combina la tradició marinera amb productes frescos de proximitat, destacant per sobre de tot un plat que ha generat autèntica devoció entre els seus comensals: l’arròs melós amb cranc blau, el seu secret més ben guardat. Aquest crustaci, que fa uns anys no era considerat una amenaça per a l’ecosistema del Delta de l’Ebre, ha trobat en la cuina un nou propòsit.
La versió que serveix El Pòsit no només és saborosa, sinó única. El cranc blau que utilitzen s’alimenta d’altres mariscos d’alta qualitat, com musclos, ostres i escamarlans, la qual cosa potencia el seu sabor. Aquest toc diferencial ha convertit l’arròs melós en l’emblema del restaurant, i en una de les experiències gastronòmiques més recomanades a Tarragona.
Però la carta del restaurant no s’atura allà. Entre els entrants destaquen opcions com l’ostra del Delta, el tartar de tonyina Balfegó o la tradicional crema de galera. El menú principal ofereix una selecció de peixos i mariscos locals, com sardines, pop de Cambrils o gambes vermelles. Quant als arrossos, les opcions van del clàssic arròs amb llamàntol fins una sorprenent versió mar i muntanya amb vel de pernil ibèric.
Un dels punts forts, segons els clients, és la seva excel·lent relació qualitat-preu. «Bona qualitat a bon preu», «ambient tranquil», i «atenció excel·lent» són algunes de les valoracions més repetides a la plataforma d’opinions. Molts coincideixen que l’arròs de cranc blau és una revelació, mentre que d’altres no dubten en recomanar plats com els calamars amb espàrrecs o l’arròs negre amb sépia.
Amb una ubicació privilegiada, un producte de qualitat i una cuina que sap treure el millor del mar tarragoní, El Pòsit del Serrallo s’ha guanyat el seu lloc com el restaurant més ben valorat de Tarragona. Una parada imprescindible per provar el seu arròs melós amb cranc blau, un dels seus secrets més ben guardats.