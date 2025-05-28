Festivals
Tarragona dona aquest divendres el tret de sortida a la quarta edició del Festival TETA
El festival, que se celebra aquest divendres i dissabte al Camp de Mart, reuneix figures destacades com Rosario, Zahara i Clara Peya
Tarragona es prepara per acollir aquest cap de setmana la quarta edició del Festival TETA, una cita consolidada dins del calendari cultural i social de la ciutat. Organitzat per la Conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ de l’Ajuntament de Tarragona, el festival tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig a l’Auditori i jardins del Camp de Mart, amb una proposta artística i reivindicativa que aposta per la igualtat de gènere, la diversitat i la sororitat.
Una programació musical de primer nivell
La primera jornada arrenca aquest divendres 30 de maig amb actuacions de gran calibre. Clara Peya (21 h), reconeguda pel seu estil transgressor i compromès, obrirà la nit. Tot seguit, Zahara (22.30 h), una icona de la música alternativa espanyola, presentarà temes del seu nou disc Lento Ternura. La jornada es tancarà amb Ouineta (00 h), amb una proposta urbana i referències a les icones pop dels 2000.
Dissabte 31 de maig serà el torn de Roserona (21 h), Elena Garcia (21:45 h) i Rosario (22.30 h), una de les grans estrelles d’aquesta edició, que presentarà el seu nou treball Universo de Ley i repassarà els grans èxits de la seva carrera. La festa clourà amb l’actuació gratuïta de Les Que Faltaband (00 h), una banda femenina de versions que ha captivat el públic amb la seva energia i frescor.
Cultura, comunitat i reivindicació al cor de Tarragona
Paral·lelament als concerts, els jardins del Camp de Mart acolliran una àmplia oferta d’activitats gratuïtes. Divendres a la tarda hi haurà espectacles com el de Niñas del Mago (18 h), l’únic duet de magues d’Espanya, i l’actuació de Juls (19 h), una de les veus emergents del panorama català.
Dissabte començarà amb una batucada feminista (10 h) des de la plaça Corsini i, a partir de les 11 h, tindrà lloc la Fira d’Entitats, amb la participació d’una dotzena d’associacions i col·lectius socials i feministes. Aquesta fira oferirà activitats per a tota la família, jocs infantils, presència de la geganta Flora i servei de canguratge del programa Temps x Cures. A la tarda, hi haurà espectacles com el monòleg de Coria Castillo (18 h), Ellas Music Band (19 h) i un nou passi de Les Que Faltaband (00 h).
Entrades i accessibilitat
Les entrades pel festival es poden adquirir al web oficial www.tetafest.com, amb un preu de 25 euros per dia o 36 euros per l’abonament de dos dies. Totes les activitats als jardins del Camp de Mart són gratuïtes i accessibles a tothom.
Amb aquesta nova edició, el Festival TETA reafirma el seu compromís amb la transformació social a través de la cultura, la música i el feminisme, esdevenint un espai de resistència, celebració i empoderament col·lectiu.