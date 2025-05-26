Judicial
Demanen 13 anys i mig de presó per agredir sexualment una menor a Tarragona el 2024
La mare de la víctima declara que va fer-li tocaments en un pàrquing de camí a l’escola
L’Audiència de Tarragona jutja aquest dilluns un home acusat d’agredir sexualment una menor l’1 de febrer de 2024 a Tarragona. Fiscalia demana tretze anys i sis mesos de presó per un delicte d’agressió sexual a menor de setze anys i una responsabilitat civil que s’enfila a 50.000 euros per a la víctima.
El padrastre i la mare de l’adolescent, llavors de tretze anys, han declarat que ella anava cap a l’escola quan l’investigat la va perseguir fins a un pàrquing on li va fer tocaments i li va prendre el mòbil.
Segons els testimonis, l’home va fugir quan va entrar un vehicle a l’aparcament. La menor ha declarat a porta tancada amb prova preconstituïda. El processat es troba en presó preventiva des del 6 de febrer de 2024.