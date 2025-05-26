Judicial
Un terç dels judicis a l’Audiència de Tarragona són per agressions sexuals i la meitat de les víctimes són menors
El jutjat tarragoní de menors registra la xifra més elevada de Catalunya d'aquests tipus de casos
Una tercera part dels judicis que se celebren a l'Audiència de Tarragona jutgen agressions sexuals. D'aquest 33%, la meitat de les víctimes són menors d’edat. «També s'ha incrementat de manera notable els agressors que són menors», assenyala el president de l'Audiència Provincial, Joan Perarnau, en una entrevista a l'ACN feta abans de la crisi de la DGAIA. De fet, el jutjat de menors de Tarragona és el que registra més volum d'entrada de casos per agressions sexuals: 686 assumptes l'any 2023, segons dades de la memòria judicial. En paral·lel, Perarnau considera necessaris els Jutjats de Violència sobre la Dona i reclama que se’n creí un a les Terres de l'Ebre per donar una millor atenció a les víctimes i evitar que s’hagin de desplaçar.
El president de l’Audiència de Tarragona indica que els casos d’agressions sexuals han crescut de manera sostinguda en els darrers anys. Ho atribueix al fet que s'interposen més denuncies gràcies, en part, al projecte Barnahus, servei pioner a Tarragona en l'atenció d'infants i joves que han patit abusos sexuals. «La creació d'aquest centre per donar assistència integral als menors de divuit anys, ha fet aflorat el número», subratlla Perarnau. Respecte al fet que la meitat de les víctimes d'agressions sexuals siguin menors, considera que aquestes xifres són «com a mínim, sorprenents».
Una altra de les dades preocupants és que s'ha incrementat el nombre d'agressors que són menors. «M'imagino que és un problema cultural, de precocitat en matèria sexual, la manca potser de paràmetres i cultura en aquest tema», opina el president de l'Audiència. Alhora, assenyala com una de les possibles causes d’aquest increment el fet que es consumeix pornografia des de molt petits. «Alguns experts parlen d'una utilització molt generalitzada i inadequada de la pornografia, amb accés a edats molt primerenques, a partir dels 11 i 13 anys», subratlla.
Reforços al Jutjat de Menors
El jutjat de menors de Tarragona va registrar 686 assumptes el 2023, un 17% més que l'any anterior. Segons les dades de la Memòria de l’Audiència Provincial de Tarragona publicades l’any passat, la tendència va ser de 925 assumptes a final d'any respecte als 546 de 2022 (un 69% més). Aquestes xifres indiquen que el jutjat tarragoní de menors se situa al capdavant de la resta de jutjats de Catalunya. En detall, el jutjat de Girona va registrar 464 assumptes el 2023, el de Lleida 460 i els sis de Barcelona van sumar un total de 3.310 – dels sis jutjats barcelonins el que en tenia més va registrar 643 assumptes mentre que la resta van rondar els 500-.
Davant d'aquestes xifres, Perarnau afirma que aquest jutjat necessita reforços. «De tot Catalunya, és el número u d'entrada i pendència, i amb increment sostingut», indica el president de l’Audiència.
Defensa dels jutjats especialitzats
D'altra banda, Perarnau defensa l'especialització dels Jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO) prevista amb el desplegament de la nova llei d'eficiència de la justícia. «Soc partidari de protegir la víctima i enviar-la a jutjats especialitzats. La millor atenció judicial està als jutjats especialitzats», reitera. Actualment, la demarcació de Tarragona disposa de tres jutjats especialitzats en violència masclista: a Tarragona, Reus i el Vendrell. Aquests tres assumiran tots els casos de la resta de jutjats de primera instància i instrucció. «Aquests tres haurien de portar tots els casos del Camp de Tarragona», subratlla.
En canvi, en el cas de les Terres de l’Ebre considera que se n'hauria de crear un altre jutjat per assumir tots els assumptes, ja que en cas contrari, els jutjats especialitzats quedaran massa lluny de les víctimes ebrenques. «Crec que els jutjats del Camp de Tarragona ja tenen prou feina per a assumir la de les Terres de l'Ebre. L'ideal seria un nou jutjat a Tortosa per a les quatre comarques», sosté. «Amb un sol en tindríem de sobres i donaria servei magnífic», afegeix Perarnau, qui també destaca la necessitat d'incrementar l'ús dels mitjans telemàtics per evitar que les víctimes es desplacin.