Seguretat
El Govern estudia l’ús de la comissaria de les Gavarres
El conveni per a impulsar la comissaria de Battestini se signarà «aviat»
El Govern de la Generalitat de Catalunya està estudiant la reobertura de l’antiga comissaria de les Gavarres i no ha pres encara una decisió. L’estiu passat, la Generalitat va acordar i anunciar que l’edifici seria compartit per efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra i l’Àrea Bàsica del Tarragonès del Cos d’Agents Rurals.
Si bé l’executiu de Salvador Illa no nega aquesta opció, assegura que encara «s’està estudiant» què fer amb l’equipament. «Estem pensant què podem fer en un futur. És un entorn que està creixent molt a nivell poblacional. Hem d’acabar de decidir-ho. Podria ser una espai per donar suport policial a Tarragona», va expressar ahir, Nuria Parlon, consellera d’Interior, després d’una visita a l’Ajuntament.
La consellera es va reunir amb l’alcalde Rubén Viñuales i van tractar el projecte de comissaria compartida a Battestini. Segons Parlon, el conveni per a impulsar l’equipament se signarà «aviat». «No és un espai habitual per a una comissaria i estem acabant de veure com es fa des del punt de vista patrimonial», va dir la consellera.
Més enllà, Viñuales va explicar que va reclamar més agents dels Mossos a Parlon. «El compromís hi és. L’augment de plantilla del cos té una concepció integral, de tot el territori. Hem de garantir que no desplacem la delinqüència d’un lloc a un altre», va sentenciar la consellera d’Interior.
Bones dades
Les dues autoritats van coincidir a elogiar les «bones dades» a nivell delinqüencial que presenta Tarragona. «És una ciutat segura. Els resultats de l’operació Kanpai van ser excel·lents», va concloure Viñuales.