Policial
Almenys una trentena de detinguts en el macrodispositiu contra la reincidència al Camp de Tarragona
Els arrestats acumulen 250 antecedents policials; tres d’ells en tenien 150 per furts i robatoris violents
El macrodispositiu contra la reincidència fet a les principals poblacions del Camp de Tarragona s'ha saldat amb almenys 30 detinguts, que acumulaven 250 antecedents policials. L’operació s’ha emmarcat dins el dispositiu Kanpai 3, el primer que es duu a terme en aquesta regió, i ha mobilitzat uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra, policies locals, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
Camp de Tarragona
Macrodispositiu policial contra la reincidència al Camp de Tarragona
ACN
Es tracta d’un detingut al barri de Campclar de Tarragona, el qual tenia una ordre de detenció per robatoris violents. A Reus i al Vendrell, s’han arrestat dos homes més, amb 54 i 28 antecedents, respectivament perquè els constava una ordre detenció per furt. També s’han realitzat 47 requeriments judicials, 16 denúncies de trànsit i una acta d’inspecció a un local de Reus amb múltiples infraccions.
És el primer dispositiu Kanpai que s’ha realitzat als principals municipis del Camp de Tarragona, el Kanpai 3, després dels dos primers macrooperatius fets a Barcelona i a l’àmbit metropolità. El desplegament s’ha fet simultàniament en altres ciutats, com Girona, Lleida i Manresa, amb més d’un miler d’agents desplegats arreu del país.
A la regió de Camp de Tarragona, s’han xifrat en uns 300 agents dels Mossos, de la Guàrdia Urbana Tarragona i de Reus, així com d’altres policies locals, com per exemple, la del Vendrell. També s’hi han sumat efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. En les accions, hi han participat policies de l'ARRO, la Brigada Mòbil, de trànsit i de la unitat de la canina.
L’estació d’autobusos de Tarragona ha estat un dels primers punts on s’han desplegat els policies amb l’objectiu d’identificar i detenir aquelles persones que poden arribar al territori o aprofiten el volum de persones d'aquestes instal·lacions per cometre delictes.
El sotsinspector i cap de torn general operatiu de la regió de Tarragona, Francesc Morales, ha explicat que el delicte més comú a les estacions de busos és el de furt. «Sabem que s'utilitzen molt els transports per anar delinquint de ciutat en ciutat i per la comunicació fàcil i ràpida. També en aquest cas tenim molts identificats i el que fem és identificar-nos i, sobretot, prevenir futures accions delictives», ha subratllat.
En l’acció, han identificat diverses persones a les andanes. Segons les dades del balanç provisional, els agents han detingut una persona que es trobava en cerca i detenció per part dels jutjats tarragonins i han interposat dues denúncies per tinença d’estupefaents.
«Amb el poc temps que portem la valoració ja és positiva, quan la gent s'apropa i diu gràcies per estar aquí, la valoració en relació amb la percepció de la seguretat ciutadana i de prevenció sempre és positiva», ha afirmat Morales. A més, el sotsinspector ha informat que s’han produït dues detencions durant el dispositiu a l'autopista AP-7. Una d’elles per tràfic de drogues, ja que un individu transportava 1.500 esqueixos de marihuana, i l'altra per falsificació de document públic.
De fet, s’han fet controls a les sortides de Tarragona i el Vendrell de l'AP-7 per prevenir delictes com els furts i robatoris a les àrees de servei i de descans o en ruta. Un altre dels punts de control ha estat a l’entrada del barri de Mas Pellicer de Reus, on els efectius han aturat vehicles per inspeccionar-los i identificar possibles reincidents.
A la vegada, agents de Seguretat Ciutadana han patrullat pel veïnat, així com pel barri de Gaudí. Aquestes dues accions s’emmarquen dins del tancament de barris, entre els quals també hi ha hagut accions als barris de Campclar a Tarragona o el de les Planes del Vendrell.
Al voltant de les nou del vespre, els cossos policials han actuat en diversos establiments i locals del veïnat tarragoní de Sant Pere i Sant Pau amb l’objectiu de detectar el tràfic de drogues i retirar armes blanques, on hi ha intervingut la unitat canina. En aquest cas, almenys hi ha hagut una detenció d’una persona que tenia una ordre de detenció.
Detectar perfils reincidents
L'inspector i cap de l'àrea bàsica dels Mossos de Tarragonès, Ramon Franquès, ha explicat que una de les finalitats del macrooperatiu és detectar perfils policials reincidents. «Volem que la feina es canalitzi com s’ha de canalitzar perquè una persona no pugui tenir més de 50 antecedents delictius perquè això és un fracàs del sistema», ha afirmat. «Cal una millor coordinació per tal que això acabi a bon port, sigui amb una reinserció o actuació del règim penitenciari o amb les actuacions que sigui», ha afegit.
Alhora, ha assenyalat que amb l’operació Kanpai busquen «refermar» el rol de l’autoritat, ja que, sosté, «en els últims temps s’ha perdut una mica». «I és imprescindible per tenir una seguretat ciutadania, ja no tan sols pel respecte dels agents sinó perquè la ciutadania puguin tenir pau social al carrer», ha tancat.