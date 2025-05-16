Política
Tarragona podria perdre 500.000 euros de fons europeus pel retard en la instal·lació de contenidors intel·ligents
ERC alerta del risc de perdre la subvenció; l'equip de govern confia arribar a temps malgrat el bloqueig del nou contracte de la brossa, encara pendent d’adjudicació
ERC ha alertat aquest divendres durant el ple de l'Ajuntament de Tarragona que el consistori podria haver de retornar una subvenció de 500.000 euros dels fons Next Generation per incomplir els terminis per implementar un sistema de contenidors tancats que fomentin la recollida selectiva.
Fonts municipals han indicat que el termini per instal·lar els nous contenidors s'acaba el març de l'any que ve i que confien arribar-hi a temps. Alhora, han exposat que aquesta feina està prevista en el nou plec del contracte de la brossa, que es troba pendent d'adjudicar enmig d'un garbuix administratiu i judicial i que no és clar quan es resoldrà. Des d'En Comú Podem han manifestat que esperar a l'adjudicació suposa «un risc innecessari».
En el ple d'aquest divendres també s'han aprovat dues mocions -de Junts i el Partit Popular- per tal que Tarragona Ràdio pugui tenir els mitjans tècnics necessaris perquè pugui emetre en cas d'una altra apagada elèctrica general. En l'episodi del 28 d'abril l'emissora va quedar-se en blanc i els grups del plenari han reclamat que s'hi instal·li un generador perquè pugui proporcionar electricitat.