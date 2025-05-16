Neteja
FCC demana ara a Urbaser que autoritzi la firma del nou conveni de treballadors
El comitè d’empresa i l’Ajuntament mostren avinença i els sindicats descarten, a l’espera de la reunió d’avui, fer vaga
S’obre un nou escenari en la discussió per l’aplicació del conveni de treballadors de la brigada de la Neteja de Tarragona. FCC, l’empresa que presta el servei en règim de continuïtat, demana ara a Urbaser, la companyia a la qual el consistori ha adjudicat el nou contracte de la brossa, que l’autoritzi a firmar el nou conveni. «Nosaltres no tenim responsabilitat. Tenim poca cosa a dir si l’Òrgan de Contractació, és a dir l’Ajuntament, i Urbaser no ens autoritzen», exposen fonts d’FCC. La companyia va signar un preacord amb el comitè d’empresa a principis d’any. «Però això era abans que hi hagués un nou adjudicatari», afegeixen les citades fonts.
Aquest posicionament va venir derivat de l’escrit que va rebre ahir Miguel Angel Quero, director de la companyia, per part de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El batlle, acompanyat per la consellera de Neteja, Sonia Orts, i el comitè d’empresa van tenir ahir al matí una reunió «fructífera» i «constructiva», en la qual van pactar enviar un document escrit a FCC. Les dues parts van sortir a explicar junts l’acord després de la trobada en un senyal d’unió.
En el document, l’Ajuntament exposa a l’empresa que «podem concloure que l’increment retributiu del 3,5% i de la resta de condicions pactades, es troba dins de l’ordre de magnitud dels increments estàndard que entenem poden ser assumits per l’empresa sense que això comporti risc econòmic per a l’actual contractista». L’1% de diferència entre el conveni pactat i l’increment previst al nou contracte, que és del 2,5%, tot i que és revisable, el consistori estima que són uns 100.000 euros. En aquest sentit, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va expressar que «les altres ciutats arreu del país s’estan movent en aquestes xifres, el que reclamen és lògic». «No afecta l’equilibri econòmic del contracte», va dir el batlle.
Cal destacar que el conveni pactat és de només un any, fins aquest desembre. Si al juliol entra una nova empresa de neteja, com l’Ajuntament confia, haurà d’adoptar el conveni. «El nou contracte ja preveu aquest tipus de mesures, d’equilibris econòmics i actualitzacions», va exposar Viñuales. «FCC no ha de tenir por perquè sap que aquest Ajuntament sempre compleix. Estem parlant de quantitats ínfimes en un contracte de molts milions d’euros», va indicar l’alcalde. «Després de tants anys a la ciutat, volem que marxi com una gran empresa», va afegir.
Al congelador
Però FCC manté la seva postura. I la sensació interna entre el comitè d’empresa i l’Ajuntament és que no estarà mai disposada a firmar. Cal recordar que l’Ajuntament no pot autoritzar la firma legalment. «No acabem mai i la plantilla no s’ho mereix. El consistori amb l’escrit ja ha mostrat la seva disposició. Avui ens reunirem i prendrem una decisió. Però, ara per ara, aposto per a congelar-ho tot, no perjudicar la ciutadania amb una vaga i esperar a la resolució del nou contracte. I ja negociarem amb la nova empresa», expressa Luis Blanco, president del comitè.