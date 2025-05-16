Turisme
MSC Cruceros dona el tret de sortida a la temporada a Tarragona amb el vaixell 'Splendida'
La companyia de creuers farà 25 escales a la ciutat i connectarà amb Livorno, Civitavecchia, Gènova i Marsella
MSC Cruceros ha donat per inaugurada la temporada de creuers a Tarragona amb l'arribada del seu vaixell Splendida. Des d'aquest divendres i fins al 31 d'octubre la companyia farà 25 escales a la ciutat tarragonina. El creuer arribarà tots els divendres al Port de Tarragona, on es podrà embarcar o desembarcar. El vaixell farà el recorregut de Marsella, Tarragona, València, Livorno, Civitavecchia i Gènova en itineraris de set nits.
Amb l'arribada de l'Splendida, «MSC Cruceros reforça la seva aposta pel port tarragoní» com una entrada estratègica al Mediterrani des de Catalunya, segons ha explicat Sofía Basterra, directora de comunicación de MSC Cruceros a Espanya.
Tarragona
Així és l'interior de l'MSC Splendida de MSC Cruceros
Shaila Cid
Enguany, Tarragona es consolida com un dels ports d'embarcament clau de MSC Cruceros a Espanya, mantenint activitat durant estiu per quart any consecutiu. Basterra també ha confirmat que de cara a la temporada 2026 faran entre 25-26 escales a la ciutat.
El creuer arriba els divendres a primera hora del matí i els seus passatgers poden gaudir de diverses experiències a la demarcació de Tarragona. Entre les excursions més sol·licitades hi ha la visita a la Tarragona romana, PortAventura World i el Monestir de Poblet. No obstant això, Genoveva Climent, directora Comercial i de Desenvolupament de Negoci del Port de Tarragona, assegura que estan treballant per a «oferir més ofertes per als turistes, com a activitats vitivinícoles al Priorat». Climent ha afegit que «fem una aposta clara pel sector de creuers d'una manera equilibrada i sostenible».
Els creuers que ofereix MSC Cruceros són per un perfil de turisme familiar i la procedència dels viatgers és sobretot Espanya, Itàlia i França.
La temporada de creuers al Port va començar a l'abril i s'allargarà fins al 4 de novembre, fet que permet que el turisme allargui la temporada d'estiu. Aquest divendres el creuer Splendida ha mobililtzat 185 turistes que han embarcat o desembarcat al Port de Tarragona.
Amb motiu d'aquesta escala inaugural, s'ha celebrat el tradicional intercanvi de mètopes entre Alba Colet, la directora de Tarragona Cruise Port, i Genoveva Climent, directora Comercial i de Desenvolupament de Negoci del Port de Tarragona, amb el capità de MSC Splendida, Francesco Iacono. Aquest gest simbolitza el vincle entre MSC Creuers i el Port de Tarragona, materialitzant l'estreta col·laboració en l'impuls del turisme i l'economia local.