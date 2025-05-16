Turisme
Així és l’MSC Splendida: el creuer de luxe que arribarà cada divendres al port de Tarragona
Amb més de 4.000 passatgers a bord i serveis exclusius com el MSC Yacht Club, el creuer ofereix una experiència de luxe
El vaixell MSC Splendida, una de les joies de la naviliera MSC Cruceros, tornarà a atraure totes les mirades aquest estiu amb la seva arribada setmanal al port de Tarragona, cada divendres. Inaugurat el 2009 a Barcelona, aquest impressionant creuer de 333 metres d’eslora i 38 de manga forma part de la prestigiosa classe Fantasia, i està dissenyat per oferir una experiència de viatge sofisticada i moderna.
Amb capacitat per allotjar fins a 4.363 passatgers distribuïts en 1.637 cabines, el MSC Splendida destaca per combinar confort, tecnologia i estil italià. Disposa de 27.000 metres quadrats d'espais públics on els viatgers poden gaudir de tres piscines, una d’elles amb sostre abatible, una piscina infantil, un complet spa amb servei de massatges, gimnàs amb vistes panoràmiques, bolera, zona de jocs recreatius, casino i un teatre que cada nit ofereix dos espectacles musicals.
Un dels grans atractius del vaixell és el MSC Yacht Club, un concepte exclusiu dins del mateix creuer que simula l’experiència d’un iot privat. Aquest espai inclou suites de luxe, piscina privada, bar exclusiu i serveis personalitzats d’alta gamma.
La proposta gastronòmica no es queda enrere, amb diversos restaurants i bars que serveixen cuina mediterrània elaborada amb productes frescos i locals, rebuts diàriament des de cada port on fa escala.