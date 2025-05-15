M´úsica
El Petit de Cal Eril actuarà al Festival Camp de Mart
Les entrades ja estan a la venda des d'aquest dijous 15 de maig
El Petit de Cal Eril actuarà aquest estiu a Tarragona. Ho farà dimecres 23 de juliol a les 21 h en un concert al Refugi 1 del Moll de Costa. Aquesta actuació se suma així als altres espectacles ja anunciats dins la programació prevista per aquest estiu emmarcades en el Festival Camp de Mart.
El Petit de Cal Eril és un projecte musical amb una gran trajectòria i consolidat a l’escena musical catalana. Presenta un estil de folk, pop psicodèlic i rock experimental amb un toc d’autor. Després de tres anys d’inactivitat, aquest estiu tornen als escenaris amb la gira del seu nou disc Eril, Eril, Eril, presentat el passat 8 de maig en un acte en col·laboració amb el Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona Mèdol, un dia abans de l’estrena al públic general.
Les entrades pel concert del pròxim 23 de juliol al Refugi 1 del Moll de Costa ja estan a la venda al web entrades.tarragona.cat i a les taquilles del Teatre Tarragona.