M´úsica
El Petit de Cal Eril presentarà a Tarragona el seu nou disc
El Mèdol acull en exclusiva la preestrena d''ERIL ERIL ERIL'
Aquest dijous, 8 de maig, a les 19 hores, la seu de Mèdol a Casa Canals acollirà de manera exclusiva la preescolta del nou disc ERIL ERIL ERIL, d’El Petit de Cal Eril. En aquest acte obert a tota la ciutadania, a més de descobrir i escoltar tot el disc sencer, també es comptarà amb un vídeo signat pel realitzador Marc Cuscó.
El Petit de Cal Eril és un projecte musical amb una gran trajectòria i consolidat a l’escena musical catalana, presentant un estil de folk, pop psicodèlic i rock experimental amb un toc d’autor.
Després de tres anys d’inactivitat, presenten el seu nou disc en un acte en col·laboració amb el Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona un dia abans de l’estrena al públic general. També es comptarà amb la presència del compositor i cantant Joan Pons, i es podrà aconseguir el vinil en exclusiva abans que surti publicat.