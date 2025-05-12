Policial
L’agent de la Guàrdia Urbana que va abatre un gos a l’A-7 està de pràctiques
Entitats animalistes es plantegen portar el cas a la justícia
L’agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT) que va abatre a trets un gos a l’A-7 la setmana passada està de pràctiques. Així ho confirmen fonts del propi cos policial, que el passat 5 de maig va emetre un comunicat on explicaven la seva versió dels fets.
Segons el seu escrit, l’animal, que es trobava en un tram mullat i i amb poca visibilitat, hauria suposat un «greu perill» per als usuaris de la via perquè diversos vehicles van haver de fer maniobres «perilloses» per esquivar-lo. Després d’intentar agafar-lo fins en cinc ocasions, un dels agents va usar la seva arma reglamentària i va disparar contra el gos.
Com és habitual en aquests casos, la Guàrdia Urbana va obrir diligències. També ho han fet els Mossos d’Esquadra, que estan investigant el cas. L’actuació policial va generar una gran polèmica entre les entitats animalistes —tant locals com d’arreu de l’Estat—, algunes de les quals portaran la GUT davant la justícia. La consternació també va arribar a l’Ajuntament de Tarragona, on el grup d’ECP va qüestionar la decisió de l’agent que va disparar i va preguntar «per què no es va cridar al servei especialitzat en captura d’animals abandonats». El Col·legi de l’Advocacia de Tarragona també reclamava que «es resolguin els interrogants referents sobre si l’actuació amb arma va ser adequada i proporcionada».