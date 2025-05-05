Successos
La Guàrdia Urbana de Tarragona abat un gos desorientat a l'A-7
El cos municipal justifica l'actuació al·legant risc per als conductors, mentre alguns ciutadans la contradiuen i condemnen el desenllaç
L’Ajuntament de Tarragona ha emès un comunicat aquest dilluns en relació amb una actuació policial de la Guàrdia Urbana d'aquest passat diumenge al matí que va acabar amb l’abatiment d’un gos a l’autovia A-7, a l’altura de les Gavarres, en direcció València. Els fets han generat controvèrsia entre alguns veïns, que han criticat durament l’actuació policial.
Segons la versió oficial, facilitada per la Guàrdia Urbana a través de les xarxes socials municipals, el cos policial va ser alertat pels Mossos d’Esquadra cap a les 8.30 h del matí sobre la presència d’un gos a la via ràpida, al quilòmetre 1160. L’animal, que es trobava en un tram mullat i amb poca visibilitat, hauria posat en greu risc la circulació, provocant maniobres perilloses de diversos vehicles.
Els agents asseguren que van tallar la circulació de manera intermitent mentre intentaven capturar el gos, que es desplaçava d’una banda a l’altra de la calçada de forma esquiva i ràpida. Tot i diversos intents d’intervenció per part de la Guàrdia Urbana i dels Mossos, no es va aconseguir reduir l’animal. Segons el comunicat, en una d’aquestes ocasions, el gos hauria intentat mossegar un agent. Finalment, i davant la persistència del perill per als usuaris de la via, es va decidir disparar-li. El comunicat afirma que l’actuació es va fer conforme al que estipula la Llei 16/1991 de les policies locals i que s’han obert diligències informatives, com és preceptiu en qualsevol cas d’ús de l’arma reglamentària.
Tanmateix, la versió dels fets contrasta amb alguns relats. Una lectora, que afirma haver presenciat l’escena, ha fet arribar la seva denúncia al Diari Més, qualificant l’actuació com a «despreciable» i «impròpia». Segons aquesta testimoni, l’animal es trobava desorientat però no mostrava agressivitat, i fins i tot, segons defensa, estava esgotat per la persecució dels cossos policials. L’escrit denuncia que els agents de la Guàrdia Urbana li haurien disparat dos cops i, un cop ferit, l’haurien rematat amb un tercer tret.
Reaccions
En Comú Podem ha demanat al govern local per què no es va cridar el servei municipal especialitzat en captura d'animals abandonats.
«Ens agradaria conèixer amb quins criteris es va valorar que, davant dels cinc intents fallits de contenció, la utilització de l'arma reglamentària era l'opció més adequada. Així mateix, demanem informació sobre per què no es va cridar al servei municipal especialitzat en captura d'animals abandonats o sense identificar, que disposa de mètodes no letals específics per a aquests casos. Requerim una resposta ràpida i transparent per poder clarificar els protocols aplicats», han assegurat des dels comuns.
Per la seva banda, la Secció de Dret Animal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) ha demanat «establir protocols conjunts per a situacions com aquesta», que «assegurin el màxim possible la seguretat de tots i no deixin en mans dels agents actuants el pes de decisions que puguin lamentar, tant la mort de l'animal en ser abatut, com els danys o morts de persones en accidentar-se algun vehicle». «Demanem i esperem que realitzades les recerques pertinents es resolguin les qüestions referents sobre si l'actuació amb arma va ser adequada i proporcionada, així com es facin les gestions oportunes per a esbrinar la titularitat del responsable inicial que va propiciar que aquest animal es trobés a la meitat de l'autovia atemorit», han conclòs.