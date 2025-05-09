Meteorologia
Les pluges intenses tornen a inundar alguns carrers de la Móra
Una forta tempesta ha creuat el Camp de Tarragona durant aquesta matinada
Les fortes precipitacions que han caigut aquesta matinada al Camp de Tarragona han tornat a provocar inundacions en alguns punts de la Móra de Tarragona. Els veïns es troben indignats, ja que tot i que la quantitat d'aigua no ha estat molt abundant, els carrers s'han inundat i el clavegueram era incapaç d'engullir l'aigua. Un dels carrers afectats ha estat el carrer Alt Camp que ha vist com poc a poc el nivell de l'aigua arribava a les cases. Tot i així, els Bombers de la Generalitat no han realitzat cap servei destacat durant aquesta matinada per pluges a la demarcació.
Les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han registrat en 30 minuts 31,9 mm a Vinyols i els Arcs; 15,6 mm al Vendrell; i 11,8 mm a Torredembarra.
El passat mes d'octubre amb el pas de la DANA, la Móra va ser la zona de Tarragona més afectada amb importants inundacions que van deixar cases plenes d'aigua i va obligar a rescatar alguns veïns amb la barca dels bombers.
Davant la situació viscuda aquesta matinada els veïns de la zona es pregunten «Fins quan hem d'esperar a que l'Ajuntament mogui fitxa? Si cauen 30/40 litres i el carrer ja no ho aguanta, què passaria si en caiguessin 150 com a l'octubre?».
Els veïns de la Móra esperen, des de fa mesos, que l’Ajuntament de Tarragona compleixi el seu compromís d’impulsar mesures per evitar noves inundacions en aquesta urbanització de Llevant. Ahir, el consistori va passar de les paraules als fets i va treure a licitació les obres de construcció d’un tanc anti-DSU, també conegut com a tanc de tempestes, en el barri que va sortir més perjudicat pel pas de la DANA.
