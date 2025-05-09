Instal·lacions
El nou dipòsit anti-DSU de la Móra tindrà una capacitat de 1.000 m3
L’Ajuntament ha licitat les obres per a la construcció d’aquesta infraestructura per 1,5 milions d’euros
Els veïns de la Móra esperen, des de fa mesos, que l’Ajuntament de Tarragona compleixi el seu compromís d’impulsar mesures per evitar noves inundacions en aquesta urbanització de Llevant. Ahir, el consistori va passar de les paraules als fets i va treure a licitació les obres de construcció d’un tanc anti-DSU, també conegut com a tanc de tempestes, en el barri que va sortir més perjudicat pel pas de la DANA el passat novembre.
Aquest dipòsit, que suposarà una inversió 1,5 milions d’euros i està finançat amb fons europeus Next Generation, podrà emmagatzemar un màxim de 1.000 metres cúbics. La futura infraestructura hidràulica ajudarà a regular i tractar els desbordaments. Igualment, permetrà laminar i regular els cabals generats en temps de pluja disminuint el seu abocament al canal de la Móra; i, fins i tot, farà un cert grau de depuració sobre els volums finalment s’abocaran al medi.
El termini d’execució de les obres serà de quatre mesos, aproximadament. Segons s’explica en el projecte, la capacitat d’evacuació de l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) de la Móra, tant a través de la impulsió a l’EDAR de Tarragona Nord, com al mar, no és suficient per fer front a les aportacions d’aigües en episodis de pluges de forta i mitjana intensitat. Aquest fet ocasiona sobreeiximents de la xarxa de clavegueram, on el cabal màxim que pot transportar està quantificat en 1.364 metres cúbics, dels quals manquen 1.124 per controlar.
«Compromís» amb els veïns
El conseller d’Urbanisme, Nacho García, ha destacat la importància d’aquesta infraestructura: «Aquest projecte ens permetrà millorar les infraestructures necessàries a la Móra i minimitzar al màxim la possibilitat de sobreeiximents del canal». L’edil també ha remarcat que, amb aquesta actuació, «el govern municipal referma el compromís amb la ciutadania de la Móra per tal que el barri sigui més resilient a les tempestes fortes, que malauradament el novembre vam patir en aquella zona de la ciutat».