Orts manté la previsió de tenir nova empresa de la neteja al juliol
La consellera de Neteja ha defensat la tasca del secretari general i els serveis jurídics de l’Ajuntament
Tot i els recursos presentats contra l’adjudicació del contracte de la brossa a l’empresa Urbaser —segona classificada del concurs—, el govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona manté la previsió de tenir nova adjudicatària del servei de la neteja a l’estiu, tal com va anunciar l’alcalde, Rubén Viñuales, fa un mes. «Si tot el procediment en els tribunals és com ha de ser, espero i desitjo que al mes de juliol ho tinguem», afirmava ahir la consellera de Neteja, Sonia Orts, durant una atenció als mitjans.
«Com bé han dit tant l’alcalde com el secretari general i els serveis jurídics de l’Ajuntament, estem seguint tots els passos legals que s’han de seguir», assegurava la sisena tinenta d’alcalde, qui assenyalava que no han suposat «cap sorpresa» els recursos interposats per GBI Paprec i FCC Medio Ambiente. «Ara mateix, estem esperant a la resolució», apuntava. En tot cas, Orts deixava clar que «estem satisfets amb tot el treball que està fent aquest govern i els serveis tècnics de la casa».
Les crítiques de l’oposició
El passat dilluns, el secretari general, Joan Anton Font, va oferir una roda de premsa per explicar els detalls sobre el procés judicial en el que es troba immers el contracte de la brossa. Entre altres, explicava que la disputa podria acabar al Tribunal Suprem, que resoldria d’aquí a uns nou anys, quan es farien efectives unes hipotètiques indemnitzacions. Aquestes, però, les hauria d’assumir la Generalitat de Catalunya, segons l’alt càrrec de l’Ajuntament.
El grup municipal d’ERC va lamentar, a través d’un comunicat, que l’alcalde Viñuales i la responsable de l’àrea de Neteja no haguessin acompanyat el secretari general durant la seva intervenció davant els mitjans. Igualment, els republicans denunciaven que ambdós tampoc «van donar la cara» en la Junta de Portaveus extraordinària celebrada aquest dimarts.
Respecte a aquestes crítiques, la consellera Orts va respondre que les explicacions que s’havien de donar eren «jurídiques i legals» i, per això, era més adient que ho fes el secretari general «en comptes d’una consellera».