Administració
L’Ajuntament de Tarragona atribueix les possibles indemnitzacions del contracte de la brossa a la Generalitat
El consistori xifra la hipotètica reparació en 3 MEUR, però confia a no haver d’abonar-la
L’Ajuntament de Tarragona avança a empentes i rodolons cap a l’entrada en vigor del nou contracte de la brossa. En els últims mesos, el consistori ha treballat entre recursos, suspensions, sentències i crits d’alerta dels grups de l’oposició. Una de les qüestions més polèmiques recentment han sigut les possibles indemnitzacions a les empreses licitadores, que s’havien arribat a xifrar en 60 milions d’euros des d’ERC. Un escenari que, des de l’Ajuntament, es veu «impossible».
«Si hem de pagar, que no ho creiem, seria, com a molt, al voltant del 3% del valor del contracte, que correspondria al benefici industrial. Uns tres milions d’euros. Cal tenir en compte que el benefici presentat per GBI Paprec és inferior al 3%», va explicar ahir Joan Anton Font, secretari general de l’Ajuntament, en una atenció a mitjans. El secretari general preveu que la disputa judicial podria acabar al Tribunal Suprem, que resoldria d’aquí uns nou anys, quan es faria efectiva la hipotètica indemnització. El contracte adjudicat a Urbaser és d’uns 20 milions d’euros anuals.
Font va més enllà i exposa que, segons consideren els serveis jurídics del consistori, les hipotètiques indemnitzacions haurien d’anar a càrrec de la Generalitat, l’administració de la qual depèn el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. «Quina és l’administració que ha causat el dany? Aquesta és la discussió jurídica. Nosaltres creiem que el Tribunal es va equivocar. No pot ser que el 0,1% del contracte ho condicioni tot», va defensar el secretari general. Ara bé, tot això són escenaris hipotètics.
El que queda clar és que l’Ajuntament continua pensant que el contracte amb Urbaser es podrà formalitzar al juliol i començar a exectuar-se a l’estiu. «FCC i GBI Paprec incideixen en els seus nous recursos que la Mesa de Contractació va valorar malament les ofertes. Però això ja està jutjat. Els actes administratius no es poden anar recorrent tota l’estona. No acabaríem mai», va expressar Font.
Executant la resolució
El consistori defensa que no ha firmat el contracte amb Urbaser perquè «no podem» i espera a la resolució del Tribunal. «Seguim el que diu la llei. Nosaltres considerem que estem executant una resolució judicial, no és un nou acord», va explicar el secretari general.
En aquest sentit, la defensa jurídica de l’Ajuntament és que les empreses haurien de presentar un incident d’execució, en entendre que Tarragona no està interpretant bé la sentència, cosa que no han fet. Ara bé, si en dos mesos el tribunal donés la raó a les companyies, el procediment hauria d’arrencar de nou. «No podem estar més anys sense adjudicar el contracte», va defensar Font.